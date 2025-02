Karol Nawrocki pomstuje na Ukraińców w kolejkach do lekarzy w Polsce, Sławomir Mentzen chce, by MSZ bronił go przed ukraińskim historykiem, wcześniej Rafał Trzaskowski uznał, że niepracującym Ukraińcom 800+ się nie należy. Intencje są jasne, ale z punktu widzenia interesu Polski to niebezpieczna gra.