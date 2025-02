Nawrocki o szczepieniach i Ukrainie

Dwie ostatnie wypowiedzi Nawrockiego, które ściągnęły na jego głowę krytykę, dotyczyły szczepień oraz Ukraińców w kolejkach do lekarza. – Zamysłem taktycznym było i jest łowienie wyborców Sławomira Mentzena w drugiej turze – przekonuje jeden ze sztabowców.

Oczywiście, politycy PiS odnotowali ewidentną i problematyczną medialnie wpadkę Nawrockiego, który mówiąc o szczepieniach, pomylił nazwy chorób. – Kwestia szczepień czy Ukraińców ma działać na wyborców Sławomira Mentzena, którzy w drugiej turze będą decydować o tym, kto zostanie prezydentem Polski – ucina w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z członków sztabu.

A co z samym Mentzenem? Zgodnie z informacjami „Rzeczpospolitej” w badaniach dystans pomiędzy Mentzenem a Nawrockim jest duży, a nawet większy niż w niektórych sondażach dostępnych publicznie. Co nie oznacza oczywiście, że sztabowcy PiS nie śledzą uważnie tego, co robi kandydat Konfederacji i jego sztab. Ale dużych nerwów w tej sprawie nie ma.

Nawrocki kontra geopolityka i fundusze

Kłopoty Nawrockiego i jego kampanii są również bardziej ogólnej natury. Po pierwsze, to dominacja geopolityki w ostatnich tygodniach, co sprawia, że kwestie związane z ocenami rządu, nastrojami społecznymi itd. schodzą na dalszy plan. Po drugie, realnym wyzwaniem są fundusze, a raczej ich brak. Dlatego prezes PiS Jarosław Kaczyński musiał w ostatnich dniach ponownie zaapelować o datki na rzecz Nawrockiego. – Muszę zwrócić się z serdecznym apelem do zwolenników prawicy. Proszę o wsparcie komitetu Karola Nawrockiego. Kampania trwa, ale brak pieniędzy jest elementem, który nam bardzo przeszkadza – powiedział w ubiegłym tygodniu. Dla sztabowców jest to realny problem. Stąd przed niedzielną konwencją – niektórzy z rozmówców „Rzeczpospolitej” nazywają ją raczej „konferencją” – nie podbija się oczekiwań.

Trendem, który pojawił się kampanii – nie dotyczy to Nawrockiego – jest polaryzacja, której próbują inni kandydaci, rywalizując z Mentzenem. Robi to np. Szymon Hołownia. – Okazało się, że w tej części prawicowej sceny politycznej jest ktoś bardziej pociągający dla wyborcy oczekującego zmiany. Moim zadaniem będzie pokazanie wyborcom – tym, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, i tym, którzy się wahają, że zmiana może być bezpieczna – mówił niedawno marszałek Sejmu.