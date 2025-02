A może Trumpowi bardziej chodzi o pokojowego Nobla niż o rozwiązanie konfliktu?

Wtedy można już mianować antyszczepionkowca szefem resortu zdrowia i prezentera telewizyjnego postawić na czele Pentagonu. „Prezydent Trump nie pozwoli nikomu na zrobienie z wujka Sama wujka frajera” – oświadczył sekretarz obrony USA Pete Hegseth (właśnie wspomniany prezenter telewizyjny), odpierając zarzuty o zbytniej spolegliwości wobec Rosji.

Jałta, czyli proroctwo

Ale nawet frajer wie, że przystępując do targu, nie można ujawniać zakresu swoich ustępstw, a tu król zdrowego rozsądku ujawnił wszystko, co powinien trzymać głęboko schowane po kieszeniach; zwłaszcza gdy wziął się za negocjacje z gangsterem. Nic dziwnego, że – jak napisał jeden z amerykańskich komentatorów – „na Kremlu nawet nie strzelają korki od szampana, tylko piją z radości wódkę prosto z butelek”. A może Trumpowi bardziej chodzi o pokojowego Nobla niż o rozwiązanie konfliktu?

Dzieje się to tuż po 80. rocznicy zdrady jałtańskiej, która (może właśnie dlatego?) minęła jakoś bez echa. Miał rację niezapomniany Jacek Kaczmarski, kiedy śpiewał przed laty: „wygra, kto się nie boi wojen (…). Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba Jałtę”. Wtedy – my, głupi – myśleliśmy, że to historyczna ballada, wypominanie sowieckim komunistom ich podłości, a to było proroctwo.