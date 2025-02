Morawiecki o Brzosce, Tusku i ostrym wpisie Janusza Kowalskiego. "Niech mnie pan nie rozśmiesza"

Ten wpis spotkał się z ostrą reakcją posła PiS Janusza Kowalskiego. „Szanowny Mateuszu! Zwracam uwagę, że ktoś nieżyczliwy mógłby odczytać Twoją deklarację jako poparcie inicjatywy Donalda Tuska utworzenia Rady Gospodarczej w KPRM i spotkań biznesowych na temat deregulacji. Ktoś nieżyczliwy mógłby zapytać: dlaczego ktoś podaje upadającemu Donaldowi Tuskowi polityczny tlen" - pisał Kowalski do Morawieckiego

Morawiecki, który był gościem programu Raport, pytany był również o ten wpis. - Niech mnie pan nie rozśmiesza – zwrócił się Morawiecki do prowadzącego rozmowę. Janusza Kowalskiego określił jako „niedawno jeszcze posła Solidarnej Polski, wcześniej startującego z list Platformy Obywatelskiej”. - Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – uciął były premier.

Morawiecki: Pękałem ze śmiechu i z żalu jednocześnie

Pytany o to, czy gdyby Rafał Brzoska zadzwonił do niego, to czy by pomógł - Mateusz Morawiecki odrzekł, że pomógłby w poszukiwaniu rozwiązań. - Najważniejsze jest potem to, czy w odpowiednich ustawach te rozwiązania zostaną zrealizowane – zaznaczył były premier, zwracając uwagę, że Donald Tusk miał polecić, by Brzoska „szukał rozwiązań, które będą możliwe do wdrożenia poza ustawami”. - Pękałem ze śmiechu i z żalu jednocześnie – mówił Morawiecki, dodając, że zmiany wprowadzane w ten sposób będą miały „niewielki wpływ na działanie tej piekarni, dla kawiarni”. - 70 proc. legislacji gospodarczej to to, co przychodzi z Unii Europejskiej – przekonywał.