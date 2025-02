Czy występując w medium Stanowskiego Duda udzielił mu poparcia? Po środowej rozmowie możemy stwierdzić, że wciąż poruszamy się we mgle. A Duda wykazał pewną strategiczną niejednoznaczność. Przed rozmową Stanowski wrzucił na platformy społecznościowe wideo, w którym tłumaczył, że nie weźmie udziału w tym rocznicowym wywiadzie, bo sam kandyduje. Kłopot w tym, że w żaden sposób nie sprawiło to, że sytuacja stała się bardziej klarowna. Choć Duda i Mazurek żartowali, że rozmowa miała być pretekstem do ogłoszenia startu Mazurka, a na pytanie widza o Stanowskiego Duda nie udzielił odpowiedzi, gdzieś ta kandydatura wisiała w powietrzu podczas całej ponaddwugodzinnej rozmowy. Tyle tylko, że dla Stanowskiego taka niejednoznaczność jest dość korzystna.

Dlaczego Duda dystansuje się od kampanii Karola Nawrockiego

Tym bardziej, że Duda wprost powiedział to, o czym się spekulowało w ostatnich dniach: sam nie włączy się w kampanię wyborczą. Choć nie wykluczył, że może w przyszłości będzie patronował jakimś politycznym przedsięwzięciom, częściej raczył widzów anegdotkami o tym, jaka to ciężka praca brać udział w kampanii i jak bardzo cieszy się, że nie będzie musiał tego robić podczas tegorocznych wyborów. Nie pozostawił raczej złudzeń, że mocniej zaangażuje się w poparcie dla Karola Nawrockiego, który jest kandydatem popieranym przez PiS. Choć zastrzegł, że będzie głosować, że wszyscy przecież znają dobrze jego poglądy, a skreśli krzyżyk przy kandydacie, którego poglądy są mu bliskie, to raczej nie wyglądało to na entuzjastyczne udzielenie poparcia „obywatelskiej” kandydaturze Nawrockiego.

Co ciekawe, Duda przedstawił też dość trumpistowską wizję polityczną, nawet bardziej radykalną niż oficjalne stanowisko PiS. Snując dywagacje o Komisji Europejskiej, która decyduje o tym, komu wolno wygrywać wybory, a komu nie, opowiadając o swoich negocjacjach z Ursulą von der Leyen, które miały doprowadzić do odblokowania miliardów z KPO, nie zaprotestował, gdy Mazurek zapytał o istnienie jakiegoś „głębokiego państwa”, struktury potężniejszej od Komisji Europejskiej, decydującej o tym, kto ma prawo wygrać wybory (casus unieważnienia wyborów prezydenckich w Rumunii), a kto musi przegrać (Duda nie wprost przyznał, że bezpodstawne – jego zdaniem – zablokowanie miliardów dla Polski skutkowało przegraną wyborów przez PiS). Wszystko to raczej każe stawiać nowe pytania o to, kogo tak naprawdę popiera w tych wyborach prezydent, niż pozwala na jakiekolwiek stanowcze rozstrzygnięcie.