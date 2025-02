Czytaj więcej Polityka Prezes PiS grzmi o zamachu stanu. Premier gra w ping-ponga Na profilu premiera Donalda Tuska opublikowana została jego odpowiedź na posunięcie prezesa Trybunału Konstytucyjnego i popierającą je wypowiedź lidera PiS. Bogdan Święczkowski i Jarosław Kaczyński twierdzą, że obecna władza mogła dokonać "zamachu stanu".

Premier Donald Tusk grający w ping-ponga wobec oskarżeń o zamach stanu jest na to najlepszym dowodem. Ale dowodem na to jest też Zbigniew Ziobro udzielający wywiadu TV Republika, gdy po całej Polsce szuka go policja w związku z wezwaniem przed sejmową komisję śledczą, które postanowił ignorować (bo to komisja nie z jego rzeczywistości) czy Marcin Romanowski wrzucający filmiki, na których je gulasz w czasie, gdy polska prokuratura stawia mu poważne zarzuty. Każda ze stron uważa bowiem rzeczywistość drugiej za alternatywną i nie traktuje jej poważnie.



Od 2015 roku z każdym kolejnym miesiącem wznosimy kolejne poziomy dwóch alternatywnych rzeczywistości, w których funkcjonują Polacy

Czy w przyszłości to Adam Bodnar napisze o zamachu stanu, a Jarosław Kaczyński wrzuci na X film z kotem?

Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że nie widać wyjścia z tej schizofrenicznej sytuacji. Sondaże wskazują, że główni aktorzy są mocno okopani na swoich pozycjach, to zaś oznacza, że duża część Polaków się z tą „nową normalnością” pogodziła. A to zapowiada dalsze pogrążanie się w otchłani prawno-instytucjonalnego szaleństwa, bo przecież stan gry na dziś jest taki, że jakich reform obecna koalicja rządząca by nie przeprowadziła, alternatywny wobec niej rząd, który na dziś musiałby tworzyć PiS, natychmiast je odwróci. I wtedy to Adam Bodnar będzie pewnie składał zawiadomienia o zamachu stanu, a Jarosław Kaczyński wrzuci wtedy na X film, na którym karmi kota.

Jeśli nie dojdzie do jakiegoś ponadpartyjnego porozumienia co do fundamentów systemu prawnego, który ma w Polsce funkcjonować, jesteśmy skazani na odbijanie się od ściany do ściany i licytowanie na to, kto bardziej niszczy państwo. Obyśmy tylko nie skończyli jak bohater dowcipu o pamiętniku partyzanta, w którym partyzanci i Niemcy na zmianę gonią się po lesie, a na koniec przychodzi gajowy i wyprasza całe towarzystwo.