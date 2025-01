Bezlitośnie (za pomocą najnowszych środków inwigilacji) tropią wszystkich kto w jakikolwiek sposób uczestniczył w protestach sprzed niemal pięciu lat. Wilkom reżimu wystarczy, że znajdą stary, zamieszczony w sieci „niepoprawny” komentarz, by wsadzić człowieka za kratki. Wszystko dla gwiazdek na pagonach. I pieniędzy. Są wdzięczni dyktatorowi, bo ich marzenia spełnia.

Aleksander Łukaszenko. Kto wspiera białoruskiego dyktatora?

Jak to się stało, że w XXI wieku w centrum Europy istnieje państwo pod rządami dyktatora, którego nikt nie jest w stanie zmusić do uwolnienia więźniów politycznych? A jest ich ponad 1200. Niektórych wypuścił, upokorzonych i złamanych. Za kratkami wciąż siedzi jeden z liderów mniejszości polskiej Andrzej Poczobut. W marcu mija cztery lata odkąd został aresztowany. Czy naprawdę wolny świat jest tak bardzo bezradny?

Dyktator zaczął pokazywać Białorusinom i światu swoich zakładników, trzymanych od dłuższego czasu w całkowitej izolacji. Wygląda na to, że reżim w Mińsku myśli o ociepleniu relacji z Zachodem, a przede wszystkim z USA.

Wygląda na to, że tak. Sankcje nie zmusiły dyktatora do fundamentalnych ustępstw. Pomogła mu Rosja Władimira Putina i Chiny Xi Jinpinga. Z nimi handluje, tam zaciąga kredyty. Na wczasy jeździ do krajów Zatoki Perskiej. I wygląda na to, że nie musi też obawiać się o wybuch kolejnych masowych protestów. Przynajmniej dopóki na czas będzie wypłacał wynagrodzenia i emerytury, a sklepy będą pełne.

Największym jednak wrogiem opozycyjnych polityków białoruskich jest czas. Upływa nieubłaganie. Od pięciu lat kiszą się we własnym sosie i im dłużej przebywają w emigracja, tym bardziej uwidaczniają się narastające podziały w ich środowisku.

Nie bez znaczenie jest też to, że protesty w 2020 roku wybuchły po latach odwilży, wtedy Łukaszenko próbował ocieplać relacje z Zachodem, odkręcał śruby. Ostatnie lata dla Białorusi były zaś latami terroru, wojny Rosji z Ukrainą, antyzachodniej propagandy. W takich warunkach ludzie walczą o przetrwanie, nie myślą o protestach.