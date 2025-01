Ma to być w jego zamyśle próba ośmieszenia procesu wyborczego. Obnażenie braku jakości polskiej demokracji. Tyle że jego test uczestniczący będzie tylko i wyłącznie podniesieniem poziomu jej psucia, czystym nihilizmem.





Wróćmy do jego planów kandydowania. Ma to być w jego zamyśle próba ośmieszenia procesu wyborczego. Obnażenie braku jakości polskiej demokracji. Tyle że jego test uczestniczący będzie tylko i wyłącznie podniesieniem poziomu jej psucia, czystym nihilizmem. Bo jeśli Stanowski domaga się jakości, czyli takich cech, jak kompetencja, powaga, odpowiedzialność – to osobiście daje popis kompletnego ich deficytu.

Nie wierzę w żaden test demokracji

Nawet jeśli niektórzy uznają, że to ciekawe, odświeżające, mnie wolno powiedzieć, że to skrajnie szkodliwe. Bo przyzwyczaja swoich wyborców do myśli, że polityka to puch na wietrze. Małpiarnia, stand up, głupawa i nieodpowiedzialna zabawa. Zarazem wyłącza ich z prawdziwego procesu demokratycznego, zostawiając miejsce fanatykom i hochsztaplerom. To skutki.

A intencje? Nie wierzę w żaden deklarowany przez niego autorski test demokracji. Prócz tego, że chce się dobrze zabawić, jest do szpiku kości biznesmenem. Podejrzewam, że w jego kandydowaniu chodzi wyłącznie o budowanie własnej marki po to, by ją cynicznie zmonetyzować. Jeśli tak, to – nie odmawiając mu talentu – wypada zaapelować. Przynajmniej do czytelników tego tytułu: jego plan to oszustwo. Nie dajcie się zwieść.