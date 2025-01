By zrozumieć, co się dzisiaj dzieje w sondażach opinii publicznej, warto się przyjrzeć najważniejszym wydarzeniom politycznym ubiegłego roku, które były konsekwencją decyzji, jakie podjął lider koalicji 15 października Donald Tusk.

Jaką cenę zapłacili koalicjanci za wygraną KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zaczęło się od tego, że premier postawił na symboliczne przegonienie Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. Jeszcze w kwietniowych wyborach do sejmików PiS – choć musiał się pogodzić z utratą władzy w wielu województwach – dobiegł do mety jako pierwszy. Tusk zdecydował więc postawić wszystko na to, by wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się dwa miesiące później. I tak się stało. Ale dziś płaci cenę tamtego ruchu. Dlaczego? Bo dążąc do przegonienia PiS, Tusk sięgnął po dwa potężne środki: zjadanie koalicjantów i polaryzację.

Prowadząc grę między Lewicą a Trzecią Drogą, przejmował część lewicowej agendy, a następnie jej elektorat. Lewica jeszcze mocniej stawiała swoje obietnice, zmuszając Trzecią Drogę do stania się hamulcowym, a wszystko to sprawiało, że powstawało wrażenie niepotrzebnych sporów. Do tego jeszcze doszedł rozłam po lewej stronie i definitywne przejście partii Razem do opozycji. Poparcie dla Trzeciej Drogi runęło, Lewicy – zachwiało się, zaś KO wyszła na prowadzenie. Ten symboliczny sukces okupiony był jednak poważną ceną – osłabieniem koalicjantów.