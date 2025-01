Braun, o ile nie dogada się z Konfederacją, startując, przejmie część wyborców kandydata tej formacji, czyli Sławomira Mentzena. Możliwe, że część głosów obierze również Nawrockiemu. Ale w II turze swoje głosy może przekierować na kandydata wspieranego przez PiS, co będzie dla Nawrockiego cenne. Kandydat popierany przez PiS samodzielnie skrajnego elektoratu pewnie nie poderwie.

Inaczej sytuacja wygląda ze Stanowskim, który może przekonać do siebie część wyborców niezdecydowanych oraz niebiorących udziału w wyborach, zmęczonych tymi samymi twarzami w polityce. Jeśli lider Kanału Zero wystartuje, dostanie premię za świeżość oraz głosy widzów Kanału Zero, głównie młodych mężczyzn, kierujących się tzw. chłopskim rozumem. Każdy, kto zna profil Kanału Zero, ten wie, że Stanowski w II turze na Trzaskowskiego nie wskaże i raczej zrobi wiele, żeby prezydentem Polski wiceszef PO nie został. Wystarczy, że Braun i Stanowski powtórzą za Krzysztofem Bosakiem: „Każdy, tylko nie Trzaskowski”, i kandydat KO będzie miał problem w II turze. I do tego Trzaskowski musi się przygotować.

Im mniej elitarny i warszawski, a bardziej centrowy będzie Trzaskowski, tym większe szanse będzie miał na zwycięstwo. Pozostaje jeszcze jeden warunek: rząd Tuska nie może być kamieniem u jego szyi. Ale na wsparcie rządu, który podejmuje niepopularne decyzje, Trzaskowski nie ma co liczyć. Jeśli np. do Polaków przebije się myśl, że rząd chce cenzurować internet, to wiatr Tuska zamieni się w burzę nad Trzaskowskim. A jeśli sondażowe spadki zamienią się w trend, to sytuacja dla kandydata KO może zrobić się gorąca, i to jeszcze zimą.