W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca, zostanie ewentualnie przeprowadzona druga tura. Zgodnie ze szkicem kalendarza do 24 marca mają powstać komitety wyborcze (muszą one zebrać po 1 tys. podpisów), a 4 kwietnia minie termin zgłaszania kandydatów. Potrzeba do tego co najmniej 100 tys. podpisów.

Udział w wyborach prezydenckich zadeklarowało jak dotąd dziesięcioro kandydatów. Główne siły polityczne w Polsce reprezentować będą prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, popierany przez PiS Karol Nawrocki, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu, reprezentująca Lewicę Magdalena Biejat, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen i kandydat partii Razem Adrian Zandberg. Start w wyścigu o fotel prezydenta Polski zapowiedzieli również poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców, przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz i kandydatka bezpartyjna Katarzyna Cichos.

Wybory prezydenckie. Wyniki najnowszego sondażu

W sondażu przeprowadzonym przez firmą badawczą Opinia24 dla RMF FM zapytano Polaków, na kogo oddadzą swój głos w pierwszej turze wyborów. 29,8 proc. osób, które zadeklarowały, że wezmą udział w wyborach, wskazało, że zagłosuje na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. W grudniu prezydent Warszawy uzyskał 38,6 proc. głosów.

Drugie miejsca zachował popierany przez PiS Karol Nawrocki, na którego w maju chce zagłosować 22,6 proc. osób. Prezes IPN w poprzednim badaniu zdobył 23,3 proc. głosów. Swój wynik poprawił również Sławomir Mentzen, który może liczyć na 13,3 proc. głosów (10,7 proc. w poprzednim sondażu).