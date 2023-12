Joanna Ćwiek: W sprawie głosowania młodych Hołownia może mieć rację

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Ireneusz Krzemiński: Pokolenie ośmiu gwiazdek. Przebudzenie społeczeństwa obywatelskiego Moralnym obowiązkiem zwycięskiego obozu jest wzięcie pod uwagę dorobku społeczeństwa obywatelskiego. Zawiązało się nowe polityczne pokolenie, na wzór pokoleń socjologicznych z czasów PRL, takich jak pokolenie marcowe, czerwca 1976 r. czy Solidarności.

Pomysł może i wydaje się być dość egzotyczny, ale nie można powiedzieć, że jest głupi. Młodzież nie jest obecnie tą grupą, na której przychylności zależy partiom politycznym, a brak możliwości oddania przez nią głosów oznacza, że partiom nie zależy na kierowaniu swojej oferty właśnie do nich. Jeśli już pojawi się jakiś pomysł skierowany do młodszych, to adresatem są dzieci (by kupić przychylność rodziców) albo studenci, którym zaoferowano np. pracę bez podatku. Czyli zawsze dorośli.

Na czym zależałoby młodzieży? Badania ICCS pokazują, że wśród pięciu najważniejszych problemów współczesnego świata wskazanych przez młodych Polaków, cztery dotyczyły spraw klimatycznych. Pytanie, na ile istotne były to kwestie w ostatnich wyborach? Raczej w niewielkim stopniu.

Przeciwnicy obniżenia wieku uprawniającego do głosowania powiedzą zapewne, że strach oddawać państwo w ręce młodych, bo skoro młody, to na pewno głupi. Widzieliśmy ostatnio w Sejmie drwiny z wieku Adama Gomoły, najmłodszego posła w tej kadencji. Trudno zrozumieć dlaczego ktoś uznał, że 24-letni polityk nie może powiedzieć niczego mądrego? Dlaczego politykom w średnim wieku wydaje się, że lepiej i więcej wiedzą o problemach młodego pokolenia, studentów, niż jego przedstawiciel. Bo mają telefon w ręku? No i co z tego, skoro oglądają w nim np. Prawo Marcina czyli kanał z krótkimi filmikami o tematyce prawnej związanej ze szkołą, który ma już 414 tys. subskrybentów. Albo czytają, co napisało Stowarzyszenie Umarłych Statutów analizujące szkolną rzeczywistość od strony prawnej. Chcą wiedzieć, by mieć argumenty w rozmowie z nauczycielami czy dyrekcją szkoły.

Młody może być mądrzejszy od tego, który choć o lata starszy głosuje mamiony pustymi obietnicami wyborczymi, które nigdy nie zostaną spełnione, bo są po prostu nierealne. Dlatego warto zaufać młodym i choć to może być mentalnie trudne, wygospodarować dla nich trochę miejsca w naszej publicznej rzeczywistości.