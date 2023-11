Kiedy spojrzy się na deklarowane preferencje polityczne, Dudę wspiera tylko elektorat jego macierzystej partii. Poza tym „akwenem” prawicowego populizmu sympatyków raczej nie ma.

Czy prezydent będzie wspierał rząd Tuska?

Wnioski? Niestety, dość destrukcyjne. Andrzej Duda pewnie świetnie wie, że nie uda mu się przekonać do siebie szerszych kręgów Polaków. Próba zyskania ich zaufania to misja raczej beznadziejna. Jedyne co mu zostaje, to nieustanne schlebianie elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości. Złośliwe wpychanie przyszłemu rządowi opozycji kija w szprychy przy każdej okazji, jak choćby ten obrzydliwy i wyjątkowo perfidny pomysł wyznaczenie daty zaprzysiężenia gabinetu Donalda Tuska na 13 grudnia. Jeśli to rzeczywiście wyszło z Kancelarii Prezydenta, to znaczy, że Duda przekroczył granice wstydu. Ciekawe swoją drogą, co na temat prawdziwego wymiaru 13 grudnia może wiedzieć Andrzej Duda, który miał wówczas dziewięć lat.

Zostaje miejsce w historii

Nie mam pojęcia, jakie będą dalsze losy Andrzeja Dudy. Na karierę w organizacjach międzynarodowych pewnie już nie liczy. Do skutecznej walki o sukcesję na prawicy nie ma predyspozycji.

Jedyne, co powinno go interesować, to godne miejsce w historii. Ale do tego trzeba by sobie przypomniał rotę prezydenckiej przysięgi. Jest w niej o wierności konstytucji, godności Narodu oraz pomyślności (wszystkich) obywateli. O partii nie ma ani słowa. Andrzej Duda do dziś tego nie zauważył.