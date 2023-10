Sporo takich historii znam z pierwszej ręki. Do samego dnia wyborów nie sądziłem jednak, że owo strategiczne głosowanie osiągnie tak dużą skalę. 13 proc. poparcia naprawdę robi wrażenie. Szczególnie, że przecież miało być ledwo 8 proc., a może nawet mniej. Dlatego największymi zwycięzcami tych wyborów, i to nieoczywistymi, są Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawet jeśli to nie ich pomysły i urok ostatecznie przekonał elektorat opozycji do głosowania na Trzecią Drogę, lecz taktyczne głosowanie wyborców. Bo o tym za moment nikt nie będzie pamiętał, a 55 mandatów da w nowym parlamencie sporą siłę.