Teoretycznie – wszyscy chcemy jak najlepiej dla Polski. Mogłoby się wydawać, że różnimy się tylko sposobami, w jakie chcemy osiągnąć najlepsze rozwiązanie dla naszego kraju. Praktycznie – do tworzenia wspólnej przyszłości potrzebny jest dialog, a dziś, zwłaszcza w okresie trwającej kampanii wyborczej, brakuje go w życiu publicznym jak tlenu.

Reklama

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Dlaczego PiS straszy Polaków, że Tusk chciał oddać pół kraju Rosjanom? Obie największe partie grają na tych samych emocjach. Dlatego tak ważny będzie najbliższy superweekend wyborczy, gdy PO organizuje Marsz Miliona Serc, a PiS konwencję w Katowicach. Te wydarzenia przesądzą, kto lepiej zmobilizuje wyborców.

Jako człowiek młody, chcący żyć i pracować dla Polski, mam dość polityków, którzy nie dostrzegając problemów społeczeństwa, walczą w maratonie nienawiści o głosy. Dlaczego maratonie nienawiści? Bo jak inaczej można nazwać wyciąganie najgorszych brudów na politycznego rywala, obrażanie go, a nawet grożenie, bez prezentowania żadnego pomysłu dla Polski? Przecież dziś takich polityków nie brakuje.

To przez nijakość naszych elit zniknęliśmy z mapy Europy

W 1910 roku w 100. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, Ignacy Jan Paderewski powiedział: „Uczą nas szacunku do obcych, a pogardy dla swoich. Każą nam miłować wszystkich, choćby ludożercę, a nienawidzić ojców i braci, za to, że nie gorzej, lecz inaczej tylko myślą”. Jeden z późniejszych ojców niepodległej dostrzegał problem, który przecież dla naszej klasy politycznej nie jest nowy. To przez nijakość naszych elit zniknęliśmy z mapy Europy na 123 lata.

Immanentną cechą życia politycznego jest spór. Ale spór o to, kto ma lepszy pomysł na zagospodarowanie naszego kraju. A od lat polskie życie polityczne przypomina ring, w którym zasadą jest siła, a wygrywa ten, kto bardziej ośmieszy politycznego konkurenta. Przypomina to walki nierozwiniętych cywilizacji, rzucających w siebie kamieniami. Nie chcę takiej Polski.