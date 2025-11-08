Reklama
Potężna fala zwolnień w Black Red White. Pracę straci około 800 osób

Jeden z największych producentów mebli w Polsce planuje kolejną, ogromną falę zwolnień. Black Red White na początku tego roku pożegnał się już z około 500 pracownikami, a teraz pracę ma stracić kolejne 800 osób.

Publikacja: 08.11.2025 14:58

Potężna fala zwolnień w Black Red White. Pracę straci około 800 osób

Foto: Black Red White

Alicja Podskoczy

Nawarstwiają się kłopoty jednego z czołowych producentów i sprzedawców mebli w Polsce. Grupa Black Red White zakończyła ubiegły rok z dużą stratą, a do tego austriacki koncern XXXLutz wycofał się z zamiaru przejęcia polskiej firmy z siedzibą w Biłgoraju w województwie lubelskim. Teraz kontrolę nad spółką ma objąć przedsiębiorca Dariusz Formela, który w przeszłości pełnił funkcję jej prezesa oraz członka rady nadzorczej. Wniosek Formeli o przejęcie BRW wciąż czeka na decyzję UOKiK.

Black Red White szykuje wielką falę zwolnień. Związkowcy protestują

Jak dowiedziała się „Nowa Gazeta Biłgorajska”, meblowy gigant szykuje kolejne potężne cięcia etatów. W ciągu najbliższego roku – od listopada 2025 r. do grudnia 2026 r. – pracę stracić ma około 800 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju potwierdził już lokalnej gazecie, że otrzymał pierwsze zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia przez BRW zwolnień grupowych na koniec września. Miesiąc później spółka uściśliła, że restrukturyzacja obejmie pracowników ze wszystkich jej zakładów, w tym Biłgoraja i Zamościa. Redukcja etatów dotknie różnych stanowisk, od produkcji po administrację.

Czytaj więcej

Habitat powstał w 1964 roku w Wielkiej Brytanii.
Design
Zbankrutowała, a teraz wraca do Europy. Znana marka mebli wychodzi z tarapatów

Przeciwko decyzji grupy protestują związkowcy, którzy mają nadzieję, że nowy właściciel powstrzyma ogromną falę zwolnień.

– Pracodawca zgłosił możliwość zwolnienia w grupie BRW S.A. do 800 osób z blisko 2700 zatrudnionych w tej grupie kapitałowej – potwierdził Andrzej Naworol, przewodniczący Zakładowej Solidarności, cytowany przez „Nową Gazetę Biłgorajską”.

Jak dodał, zarząd przedstawił im Regulamin Zwolnień, którego nie zamierzają podpisać – tak jak w przypadku poprzedniej redukcji etatów, która miała miejsce na początku roku.

Czytaj więcej

Amazon szykuje potężne zwolnienia. Obejmą nawet 30 tys. pracowników biurowych
Handel
Amazon szykuje potężne zwolnienia. Obejmą nawet 30 tys. pracowników biurowych

– My nie chcemy, żeby pracodawca kogokolwiek zwalniał, chociaż ma takie prawo i i może zrobić. Walczymy o większe odprawy, średnia wieku w tej firmie, która jest na naszym rynku od ponad 30 lat, to 49-50 lat. Ci ludzie tworzyli tę firmę, chociażby ze względu na tych ludzi, nie podpisaliśmy regulaminu – podkreślił Naworol.

Związkowcy pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą i liczą na to, że firma zdoła przeprowadzić restrukturyzację bez konieczności zwalniania tak wielu osób. – Uważamy, że prezes Formela nie po to przejął firmę, żeby ją zamykać – zaznaczył przewodniczący Zakładowej Solidarności.

Grupa Black Red White zakończyła 2024 rok ze stratą przekraczającą 130 mln zł. Na początku 2025 roku firma zwolniła około 500 pracowników w ramach szerszego procesu reorganizacji, który ma wyciągnąć ją z kłopotów finansowych. Najwięcej, bo ponad 200 osób, pożegnało się wtedy z pracą w zakładzie w Przeworsku w województwie podkarpackim. BRW posiada obecnie 82 sklepy własne, w tym 78 w Polsce.

Źródło: rp.pl, Nowa Gazeta Biłgorajska

Firmy Meble - Black Red White meble

