Aktualizacja: 08.11.2025 15:04 Publikacja: 08.11.2025 14:58
Foto: Black Red White
Nawarstwiają się kłopoty jednego z czołowych producentów i sprzedawców mebli w Polsce. Grupa Black Red White zakończyła ubiegły rok z dużą stratą, a do tego austriacki koncern XXXLutz wycofał się z zamiaru przejęcia polskiej firmy z siedzibą w Biłgoraju w województwie lubelskim. Teraz kontrolę nad spółką ma objąć przedsiębiorca Dariusz Formela, który w przeszłości pełnił funkcję jej prezesa oraz członka rady nadzorczej. Wniosek Formeli o przejęcie BRW wciąż czeka na decyzję UOKiK.
Jak dowiedziała się „Nowa Gazeta Biłgorajska”, meblowy gigant szykuje kolejne potężne cięcia etatów. W ciągu najbliższego roku – od listopada 2025 r. do grudnia 2026 r. – pracę stracić ma około 800 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju potwierdził już lokalnej gazecie, że otrzymał pierwsze zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia przez BRW zwolnień grupowych na koniec września. Miesiąc później spółka uściśliła, że restrukturyzacja obejmie pracowników ze wszystkich jej zakładów, w tym Biłgoraja i Zamościa. Redukcja etatów dotknie różnych stanowisk, od produkcji po administrację.
Przeciwko decyzji grupy protestują związkowcy, którzy mają nadzieję, że nowy właściciel powstrzyma ogromną falę zwolnień.
– Pracodawca zgłosił możliwość zwolnienia w grupie BRW S.A. do 800 osób z blisko 2700 zatrudnionych w tej grupie kapitałowej – potwierdził Andrzej Naworol, przewodniczący Zakładowej Solidarności, cytowany przez „Nową Gazetę Biłgorajską”.
Jak dodał, zarząd przedstawił im Regulamin Zwolnień, którego nie zamierzają podpisać – tak jak w przypadku poprzedniej redukcji etatów, która miała miejsce na początku roku.
– My nie chcemy, żeby pracodawca kogokolwiek zwalniał, chociaż ma takie prawo i i może zrobić. Walczymy o większe odprawy, średnia wieku w tej firmie, która jest na naszym rynku od ponad 30 lat, to 49-50 lat. Ci ludzie tworzyli tę firmę, chociażby ze względu na tych ludzi, nie podpisaliśmy regulaminu – podkreślił Naworol.
Związkowcy pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą i liczą na to, że firma zdoła przeprowadzić restrukturyzację bez konieczności zwalniania tak wielu osób. – Uważamy, że prezes Formela nie po to przejął firmę, żeby ją zamykać – zaznaczył przewodniczący Zakładowej Solidarności.
Grupa Black Red White zakończyła 2024 rok ze stratą przekraczającą 130 mln zł. Na początku 2025 roku firma zwolniła około 500 pracowników w ramach szerszego procesu reorganizacji, który ma wyciągnąć ją z kłopotów finansowych. Najwięcej, bo ponad 200 osób, pożegnało się wtedy z pracą w zakładzie w Przeworsku w województwie podkarpackim. BRW posiada obecnie 82 sklepy własne, w tym 78 w Polsce.
Źródło: rp.pl, Nowa Gazeta Biłgorajska
