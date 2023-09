Dlaczego PiS sięgnął do tajnych planów obrony Polski

Nic więc dziwnego, że widząc taki obrót spraw, władza postanowiła sięgnąć po broń – dosłownie i w przenośni – masowego rażenia. Skoro i PiS, i PO zgadzają się, że niekontrolowana migracja jest dla Polski zagrożeniem (tak wynika ze spotów obu największych rywali), to stawką jest spór o wiarygodność. PiS chce więc pokazać, że to on zagwarantuje Polakom bezpieczeństwo, a Platforma jest tu zagrożeniem.

Czytaj więcej Polityka PiS ujawnił tajne plany obrony Polski. Kaczyński: Taką koncepcję mógł wymyślić ktoś w Moskwie - To było skazanie wielkiej części Polski na okupację rosyjską, a może po prostu skazanie Polski na okupację - mówi Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w rozmowie z "Gazetą Polską", komentując ujawniony przez PiS tajny plan obrony Polski przyjęty w 2011 roku w czasie, gdy władzę sprawowała koalicja PO-PSL.

I dokładnie tak, jak tydzień wcześniej, gdy ujawnione dokumenty z poufnych rozmów Donalda Tuska z Angelą Merkel, zostały użyte do zbudowania fałszywej narracji o tym, że to Niemcy kazali Tuskowi podnieść wiek emerytalny, tak i teraz PiS uciekł się do ujawniania poufnych dokumentów. By pokazać, że Tusk to nie tylko sługa Merkel, ale i Putina, MON odtajniło dokument z 2011 roku, który zawierał plany obrony kraju w przypadku ataku ze wschodu. Z dokumentu wynika, że planiści ze sztabu generalnego zakładali, że pomoc z NATO przyjdzie nie wcześniej niż po kilkunastu dniach, szanse na samodzielną obronę całego terytorium były nikłe, więc rozważano obronę kraju na linii Wisły. Na tej podstawie zbudowano narrację, że Tusk chciał „oddać” Putinowi połowę Polski, a gdy wiemy dziś, co działo się w Buczy i Irpieniu, to oznacza, że Tusk ponosiłby odpowiedzialność za morderstwa, tortury i gwałty na połowie polskiej populacji, która znalazłaby się po niewłaściwej stronie Wisły.

Po co PiS wykazuje, że Tusk chciał oddać Rosji pół Polski

I znów mamy tu dwa problemy. Pierwszy dotyczy ahistoryczności patrzenia na plany z 2011 roku przez pryzmat dzisiejszej wiedzy. Należy wyrazić ubolewanie, że stan wojska polskiego był taki, że nie byłby w stanie obronić polskiego terytorium, ale pamiętajmy, że nikt w NATO wtedy na serio nie brał pod uwagę konfrontacji z Rosją. Krytykujmy Platformę za to, że nie wykazała się wówczas większą przenikliwością niż stratedzy sojuszu, ale taki był wtedy klimat – na całym Zachodzie. NATO też nie zamierzało bronić całego naszego terytorium, podobnie jak i państw bałtyckich. Doktryna obronna sojuszu została zmieniona dopiero w tym roku, właśnie pod wpływem doświadczeń z agresji Rosji na Ukrainę.

Ujawniono tajemnice, które mogą zaszkodzić całemu sojuszowi

Twierdzenie, że Tusk chciał oddać pół Polski Putinowi jest nieprawdziwe i po ludzku podłe. Tym bardziej, że by tę narrację zbudować, PiS postanowił wykorzystać jeden z najtajniejszych dokumentów wojskowych. Owszem, były to plany polskie, ale one są pochodną strategii NATO. W tym sensie mają rację ci, którzy twierdzą, że ujawniono tajemnice, które mogą zaszkodzić całemu sojuszowi.