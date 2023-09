Czytaj więcej ABC Firmy "100 konkretów na 100 dni". Co partia Tuska obiecuje przedsiębiorcom Donald Tusk przedstawił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie "100 konkretów na 100 dni". Przedsiębiorcom obiecano m.in. kasowy PIT, miesiąc "wakacji od ZUS-u" czy powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej.

A jeśli już politycy PO zwracali się w stronę wyborców innych niż przedsiębiorcy, to pozostawali – mniej lub bardziej – w sferze potrzeb klasy średniej lub chociaż licznie głosujących na nich emerytów. Kolejne „konkrety” dotyczyły finansowania in vitro z budżetu państwa, „babciowego” na opiekę nad dzieckiem, gdy jego matka wróci na rynek pracy, wprowadzenia obligacji antyinflacyjnych czy ustawy o związkach partnerskich. A najdroższa obietnica budżetowa, czyli znaczna podwyżka dla nauczycieli, to wciąż postulat skierowany do mitycznej inteligencji.

Trzecia Droga przeciw rozdawnictwu, za aspiracjami

Liderzy centroprawicowej Trzeciej Drogi również zwracali się do klasy średniej oraz do aspirujących do niej wyborców. – Mamy determinację i odwagę, by połączyć tradycję z nowoczesnością, by zbliżyć wieś do miasta – przekonywał Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaś Szymon Hołownia warszawską konwencję podsumował takim tweetem: „Polityka kiełbasiana i rozdawnictwo pod wybory doprowadziły do drożyzny. Potrzebujemy odpowiedzialnych polityków u sterów. Ludzi, którzy mają odwagę zainwestować pieniądze w naszą przyszłość…”.

I to dość dobrze podsumowuje obietnice, które padły na konwencji Trzeciej Drogi. Jej liderzy opowiadali o inwestycjach w zieloną energię, o „uwolnieniu” budownictwa, niższych podatkach, dwóch niedzielach handlowych w miesiącu, odliczaniu składki zdrowotnej od podatku oraz wsparciu dla firm transportowych. Padł też pomysł, by studenci za miejsce w akademiku płacili symboliczną złotówkę – niby skierowany ku gorzej sytuowanym rodzinom, ale i on został szybko oceniony przez ekspertów jako trafiający bardziej do klasy średniej, bo młodzieży z biedniejszych domów nie stać na studia dziennie i częściej dojeżdżają do miasta na weekendowy zjazdy niż mieszkają w akademikach.

Co usłyszymy na konwencji Konfederacji

Jedynym z dużych komitetów, który nie zorganizował w ubiegły weekend konwencji, była Konfederacja. Ona planuje swoje supershow na 23 września – i to w dużo większej hali niż wszystkie pozostałe komitety: w katowickim Spodku. Dość bezpiecznie można założyć, że jej liderzy postawią również na kwestie aspiracyjne i dużo czasu poświęcą przedsiębiorczości, bo program, który już przedstawili, jest niezwykle liberalny. Streścić można go można jednym hasłem: „Proste i niskie podatki”. Znajdziemy w nim także pomysł dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców i konstytucyjnej ochrony dla... gotówki.