Ukraińskie zwycięstwo się przybliżyło, a nie oddaliło.

Poniedziałkowy atak na co najmniej dziesięć ukraińskich miast, w tym serce stolicy Kijowa, to odpowiedź na wysadzenie mostu krymskiego dwa dni wcześniej. Nie było ważniejszego symbolu dla Rosjan wspierających imperialistyczne podboje niż ten most. W ich rozumieniu odwet za płomienie trawiące ukochaną budowlę musi mieć charakter niezwykłego symbolu, obrazującego siłę, która jest w stanie zrealizować imperialny i kolonialny cel.

Czy miał? Czy odwet pokazał choćby, że Moskwa może powstrzymać kontrofensywę Kijowa, odbijanie kawałka po kawałku ukraińskiej ziemi?

Nie. Jak by to koszmarnie nie brzmiało, mówimy przecież o zabijaniu ludzi, symboliczna odpowiedź Kremla nie zwiastuje jego tryumfu. Choć atakiem zostały dotknięte regiony leżące daleko od frontu i zginęli tam cywile, którzy pewnie już odzwyczaili się od codziennej myśli o grożących im bombach. Ale to było maksimum tego, na co Putina stać w chwili próby, w momencie najbardziej symbolicznym. Zostało straszenie bronią jądrową. Skutkiem jej użycia byłaby jednak nie tylko śmierć niewyobrażalnej liczby cywilów, ale i zapewne śmierć jego reżimu.

Reakcja Zachodu może być jedna i nie z kategorii symboli: jeszcze większe poparcie dla Ukrainy, militarne, polityczne, gospodarcze.