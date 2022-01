Stanowcze stwierdzenie ministra zdrowia to reakcja na wypowiedź kurator, które w piątek rano padła w wywiadzie udzielonym w radiu ZET. Barbara Nowak sprzeciwiła się w nim pomysłowi wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla nauczycieli podkreślając, że są one „eksperymentem” i dlatego nie można nikogo „zmuszać” do ich przyjęcia.

To popularna teza pojawiająca się często na antyszczepionkowych forach. Powstaje jednak pytanie, czy powinna ona paść publicznie z ust urzędnika państwowego odpowiadającego za edukację? I to w momencie, gdy na horyzoncie pojawiło się widmo ogromnego wzrostu zakażeń wywołanych omikronem, codzienne raporty od tygodni informują o setkach zgonów a liczba osób zaszczepionych rośnie w żółwim tempie?

Minister zdrowia nie ma w tej sprawie wątpliwości. – Potępiam wszystkie oznaki braku rozumu. Jak ktoś się chce popisać i zaistnieć medialnie, to powinien wiedzieć, że bierze na siebie olbrzymią odpowiedzialność – mówił Niedzielski. - Zawsze znajdzie się osoba oświecona, która uważa, że swoim nikłym autorytetem będzie przeciwstawiać się światu nauki. Niestety są to kolejne niefortunne wypowiedzi. Rzeczywistość jest jednak inna: szczepionki to nie jest żaden eksperyment. Nie opieramy się na deklaracjach producentów, ale wiarygodnych badaniach i obserwacjach –tłumaczył i domagał się pociągnięcia kurator do odpowiedzialności.

Trudno jednak podejrzewać, że minister edukacji Przemysław Czarnek weźmie sobie do serca słowa kolegi kierującego resortem zdrowia. Wszak dla szefa MEiN Barbara Nowak jest „jednym z najlepszych kuratorów oświaty w historii”, która wykonuje swoje obowiązki „wzorowo i znakomicie”. Ceniona jest chyba też przez wielu innych polityków PiS, bo co jakiś czas pojawia się na giełdzie nazwisk na stanowisko kolejnego szefa MEiN. Myślano o niej także jako kandydatce na marszałka województwa małopolskiego.

Tym bardziej, że nie jest to pierwsza kontrowersja wokół małopolskiej kurator. By tylko przypomnieć np. nakręconą z jej inicjatywy aferę wokół przedstawienia „Dziadów” w krakowskim teatrze czy jej brzydzenie się rozmową z aktywistą LGBT.

Podczas pierwszego czytania lex Czarnek w sejmie politycy ugrupowania rządzącego podkreślali, że nie ma w tym nic złego, by kuratorzy oświaty mieli większy wpływ na to, co dzieje się w szkole, bo to gwarantuje wyższy poziom edukacji. Czy na pewno chcemy, żeby o losie szkół i dzieci decydowała Barbara Nowak?