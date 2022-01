W rozmowie z Radiem Zet małopolska kurator oświaty Barbara Nowak powiedziała, że sprzeciwia się wprowadzaniu obowiązku szczepienia nauczycieli.

- Człowiek dorosły, człowiek wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach - dodała.

Nowak wskazała, że stosowanie szczepionek nadal jest "eksperymentem". - Nie wyobrażam sobie, że można kogokolwiek w tym momencie zmuszać. To jest decyzja wolna każdego wolnego człowieka. Tak powinno być - powiedziała.

Słowa kurator skrytykował stanowczo minister zdrowia Adam Niedzielski. - Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość - powiedział. - Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - dodał.

Głos w tej sprawie zabrał również minister Przemysław Czarnek. "Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień" - opublikowano na profilu Ministerstwa Edukacji i Nauki na Twitterze.

Upomnienie ze strony ministra to nie wystarczająca reakcja w ocenie europosłanki PiS Beaty Mazurek.

"Premier Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo: ”Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi". Czy i jaka będzie decyzja w związku z tą wypowiedzą panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?" - napisała

Barbara Nowak po wpisie ministra edukacji odniosła się do swoich porannych słów. "Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - napisała.