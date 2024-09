Czytaj więcej Klęski żywiołowe Sztab kryzysowy. "Zwrócić uwagę na Brzeg Dolny, Głogów, Krosno Odrzańskie" Dobrze byłoby, żebyśmy się skupili na tych informacjach, które są niezbędne, by zrozumieć jaki jest stan rzeczy i co trzeba zrobić - mówił w czasie posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier, Donald Tusk.

Miasto ma wystarczającą liczbę inspektorów nadzoru budowlanego, którzy będą za chwilę określać, które budynki nadają się do remontu, a które niestety do wyburzenia? Czy jednak ich brakuje?

Jak wspominałem tych uszkodzonych budynków jest u nas bardzo dużo, więc ten proces sprawdzania i ustalania, który nadaje się do remontu, a który do wyburzenia będzie trwał. A mieszkańcy przychodzą co chwilę do nas i pytają o stan techniczny budynków. Z tego co usłyszeliśmy podczas zebrania sztabu kryzysowego inspektorzy nadzoru budowlanego jadą już do nas z Polski z różnych stron. Więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Natomiast te służby, które są tu na miejscu, rzeczywiście ostro pracują. Wspomaga nas tutaj straż pożarna, wojsko w szacowaniu, określaniu stanu technicznego tych budynków.

Mieszkańcy dostają już zasiłki celowe i powodziowe, czy jeszcze nie?

Koordynujemy to tutaj w urzędzie. Pomagamy wypełniać wnioski, ten proces już trwa.

A pomoc na remonty mieszkań, na remonty domów w wysokości 100 lub 200 tys. zł jest już przyznawana?

Jeszcze nie, przynajmniej ja na ten temat nic nie wiem. Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje te działania. Tego jest tak dużo, że nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd.

Nie obawia się pan, że część mieszkańców po tej powodzi będzie chciała się przenieść z Lądka Zdrój do innego miejsca, bardziej bezpiecznego?

Mam nadzieję, że związek emocjonalny z tym miejscem, taki jak mam też i ja, spowoduje, że jednak wszyscy tutaj zostaną. I nadal będą chcieli tutaj tu żyć, pracować. Być w tym miejscu.

Premier Donald Tusk zdecydował, że to nie pan będzie zajmował się zarządzaniem kryzysowym, a nadbrygadier Michał Kamieniecki, komendant wojewódzki straży pożarnej w Olsztynie. Co taka decyzja oznacza i dla pana i dla miasta?

Jest to decyzja, o którą ja sam apelowałem praktycznie od samego początku tego armagedonu, który nas dotknął. Nie wnikałem wtedy w formę, w jakiej to będzie przebiegało, bo jest to sytuacja wyjątkowa dla nas wszystkich. Takiej skali zniszczeń nie mieliśmy chyba po II wojnie światowej nigdy na terenie naszego kraju. Nie tylko na Ziemi Kłodzkiej. Dlatego wysyłałem apel, żeby pomóc nam zorganizować tutaj profesjonalny sztab, biorąc pod uwagę, że ta sytuacja bardziej przypomina wojnę, niż taki kataklizm związany z żywiołem.