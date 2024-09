Chaos informacyjny. Ludzie chcieli uciekać po niepotwierdzonej informacji Jacka Sutryka

Rządzący zapewniają o wsparciu dla poszkodowanych i uspokajają. – W Opolu nie dojdzie do powodzi, jak w 1997 roku. Woda się podniesie, ale stan jest stabilny. Wytrzymamy – powiedział „Rzeczpospolitej” prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

PiS atakuje rząd. Prezydent wybiera się na tereny zalane

– Ta władza abdykowała. Kiedy okazało się, że trzeba rządzić i nie są to przedstawienia PR-owe, to państwo Tuska się zawaliło. To ludzie muszą zastępować aparat państwowy, żeby ratować swoje mienie, swój dobytek, swoje zdrowie i życie – mówi tymczasem Mariusz Błaszczak, b. szef MON. Politycy PiS biorą udział w akcjach pomocowych, ale też mocno krytykują rządzących za zaniedbania i niedostateczną pomoc. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, po tym jak wrócił z objazdu terenów dotkniętych powodzią, stwierdził, że burmistrzowie nie do końca wiedzieli, iż problem związany z ekstremalną sytuacją pogodową będzie tak poważny. Jak powiedział Siewiera, ludzie „rzeczywiście są wściekli, i mają do tego prawo”. Szef BBN stwierdził, że na teren objęty powodzią wybiera się prezydent Andrzej Duda.