Co Donald Tusk powiedział w piątek i we wtorek, w czasie konferencji z Jurkiem Owsiakiem?

Tusk i Owsiak wystąpili we wtorek na wspólnej konferencji prasowej. Szef rządu zachęcał do pomocy powodzianom. Podkreślił, że już teraz – korzystając z możliwości rządowych, m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu – do takich miejscowości jak Kłodzko i Nysa jest dostarczana żywność czy woda. - To jest już masywna pomoc, ale nic nie zastąpi (...) wielkiego zrywu. Trzeba tylko pomóc wszystkim tym, którzy od razu ruszyli ze swoimi sercami do pomocy, by to było dobrze skoordynowane – powiedział Tusk. Premier apelował też o wsparcie akcji pomocowej organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Pan Jerzy Owsiak pierwszy zwrócił mi uwagę, żeby szanować i promować wszystkie inicjatywy bez wyjątku. Wpłacajcie, przesyłajcie dary, pomagajcie tym wszystkim, którzy tego potrzebują - mówił.

Z kolei w piątek premier powiedział po odprawie ze służbami w związku z zagrożeniem powodziowym na Dolnym Śląsku, że prognozy pogody "nie są przesadnie alarmujące". - Wiadomo, że nie można lekceważyć tej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w jakiejś skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. Jeśli się można czegoś spodziewać - i na to chcemy być przygotowani – to oczywiście lokalnych podtopień czy tzw. powodzi błyskawicznych, a więc zlokalizowanych w jakimś miejscu – powiedział wówczas premier.