Do dyspozycji są amfibie, transportery PTS, które umożliwiają ewakuację ludności, łodzie saperskie, jak również śmigłowce Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier

- Wspieranie jednostek walczących z powodzią nie powodują uszczerbku w realizacji innych zadań na terenie Rzeczpospolitej, w szczególności ochrony granicy i ochrony hubu (logistycznego) w Jasionce (lotnisk pod Rzeszowem – red.) - dodał.



- Wojsko jest gotowe do pomocy. Ok. 4 tysięcy żołnierzy już w pełnej gotowości. W odwodzie pozostają kolejne jednostki. Mamy cztery zgrupowania wojsk WOT i osiem zgrupowań wojsk inżynieryjnych. Do dyspozycji są amfibie, transportery PTS, które umożliwiają ewakuację ludności, łodzie saperskie, jak również śmigłowce. Do dyspozycji pozostają inne jednostki, które nie są dziś zaangażowane bezpośrednio w pomoc, ale pomagają np. w dostarczaniu sprzętu na południe Polski – podkreślił Kosiniak-Kamysz dodając, że takie niebezpośrednie wsparcie realizowane jest np. w Wielkopolsce.



Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie ignorować wezwań do ewakuacji

Kosiniak-Kamysz, podobnie jak Donald Tusk, apelował do mieszkańców, by nie ignorowali wezwań do ewakuacji. - Zdaję sobie sprawę jak to jest trudne zostawić swój dom, mieszkanie, ale ta sytuacja wymaga szybkich działań - podkreślił.

- Nie ma miejsca na politykowanie, jest miejsce na współdziałanie – podsumował.