Obecność w terenie, wyjazdowe kluby parlamentarne co tydzień aż do czerwca tego roku i deklaracja przewodniczącego PO Donalda Tuska o wstępnej budowie list do Sejmu - to najważniejsze deklaracje, które padły w trakcie "wyjściowego" posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej, które rozpoczęło się około 19.00 w poniedziałek.