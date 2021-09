Jeśli marzy się Wam daleka podróż, będziecie potrzebowali paszportu. Wniosku o ten dokument nie złożycie online (musicie w urzędzie zostawić swoje odciski palców). Online sprawdzicie za to, czy Wasz paszport jest gotowy do odbioru.

Jeśli czekacie na nowy paszport, a ciekawość Was zżera, wejdźcie na www.obywatel.gov.pl i wybierzcie e-usługę Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy. Zerknijcie na potwierdzenie złożenia wniosku (dostaliście go w urzędzie). Znajdziecie na nim numer Waszej sprawy. Wpiszcie ten numer, kliknijcie Sprawdź i od razu będziecie wiedzieli, czy jest po co iść do urzędu.

Jeśli w te wakacje podróżujecie po Unii Europejskiej, upewnijcie się, czy Wasz dowód osobisty nie kończy niebawem 10 lat. Jeśli w ciągu najbliższych tygodni kończy się jego ważność, złóżcie wniosek o nowy. Tę sprawę załatwicie przez Internet.

– Złożenie online wniosku o dowód osobisty zajmuje kilka minut, niemal wszystkie dane system wypełnia automatycznie. Trzeba jedynie pamiętać o odpowiednim zdjęciu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Dowód, który odbierzemy będzie e-dowodem, czyli dokumentem z warstwą elektroniczną. Dzięki niej e-dowód umożliwia m.in. korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach – przypomina szef MC.

Takie bramki znajdują się m.in. na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Dzięki nim pasażerowie podróżujący z i na warszawskie „Okęcie" mogą dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej. Z bramek mogą korzystać pełnoletni podróżni posiadający e-dowód. Warszawskie lotnisko jest pierwszym w Polsce, które korzysta z tego rozwiązania.

Co zrobić, żeby zdobyć e-dowód? Zacznij od wizyty na www.obywatel.gov.pl. Wybierz tam e-usługę uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

WAŻNE! Aby złożyć wniosek o dowód osobisty, musisz mieć Profil Zaufany (PZ). Założysz szybko i za darmo na stronie www.pz.gov.pl. Z PZ korzysta już ponad 4 miliony Polaków. Dołącz do nich.

Profil Zaufany już masz, przed Tobą na ekranie otwarta strona z e-usługą. Oto kolejne kroki:

1. Kliknij Złóż wniosek.

2. Zaloguj się swoim Profilem Zaufanym.

3. Podaj powód ubiegania się o nowy dokument.

4. Wybierz urząd, w którym odbierzesz swój dowód.

5. Załącz zdjęcie – sprawdź, jakie powinno być.

6. Sprawdź wszystkie dane i ewentualnie uzupełnij brakujące informacje.

7. Zweryfikuj wniosek i podpisz go Profilem Zaufanym.

Wyjazd coraz bliżej, ale co by tu jeszcze zrobić, skoro komputer włączony? Podpowiadamy – złóż wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych, które są refundowane w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Mogą ją uzyskać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ lub posiadające prawo do opieki medycznej w Polsce. Za korzystanie z karty nic nie zapłacisz.

Zdrowie

Tę sprawę też załatwisz na www.obywatel.gov.pl. Wybierz tam sekcję Wyjazd zagranicę, a tam uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

1. Wybierz opcję „Przez ePUAP".

2. Znajdź usługę odpowiednią dla Twojego wyjazdu (turystycznie/w celach edukacyjnych lub zarobkowo), a następnie kliknij „Załatw sprawę".

3. System przeniesie Cię na stronę Profilu Zaufanego, gdzie będziesz mógł się zalogować.

4. Zaadresuj wniosek na wojewódzki oddział NFZ, odpowiedni dla miejsca Twojego zamieszkania.

5. Wypełnij wniosek i wybierz sposób odbioru karty – osobiście lub pocztą.

6. Jeśli to konieczne – dołącz dokumenty do wniosku (np. jeżeli uczysz się lub studiujesz, przygotuj skan legitymacji). Podpisz i wyślij wniosek.

UWAGA! Zwykle na kartę trzeba czekać od 3 do 5 dni roboczych od wysłania wniosku. W okresie wakacyjnym może to trwać nieco dłużej.

Od 1 czerwca tego roku karty wydawane osobom ubezpieczonym i opłacającym składki w NFZ są ważne 3 lata. To spora zmiana, bo wcześniej trzeba je było wyrabiać co rok. Karty wydawane dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, a także emerytom, są ważne 5 lat.

Na wszelki wypadek

Last but not least – zainstaluj w swoim telefonie aplikację mObywatel. To bezpłatna i oficjalna aplikacja na smartfony. Jest dostępna zarówno dla telefonów z system Android, jak i iOS.

Dzięki niej możesz okazać swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany dowód osobisty czy paszport. Gdzie? Np. przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy rejestracji w ramach usług takich jak siłownie, sklepy, usługi medyczne, usługi hotelarskie, na poczcie, ale i w pociągach PKP Intercity.

– Z naszej aplikacji korzysta obecnie ponad 300 tysięcy osób. Jej popularność rośnie z dnia na dzień. Naprawdę warto ją mieć. Przyda się nie tylko w wakacje – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.