Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski uczestniczyli w nabożeństwie w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku w Ukrainie. „Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy! Razem jesteśmy silniejsi” – napisali obydwaj prezydenci w mediach społecznościowych.

Reklama

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan środowisk kresowych, zwrócił uwagę politykom, że „Wołyń nikogo nie zabił”. Duchowny, wspierający rodziny pomordowanych przez Ukraińców, napisał w mediach społecznościowych: „Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej Polaków oraz Żydów, Ormian i sprawiedliwych Ukraińców mordowali ludobójcy z OUN-UPA, którzy na Ukrainie mają pomniki, a ich Ofiary nie mają nawet grobów”.

Ekumeniczne nabożeństwo koncelebrowali przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej abp Światosław Szewczuk i bp diecezji łuckiej Witalij Skomarowski. Po modlitwie przywódcy ustawili zapalone znicze przed ołtarzem.

80. rocznica rzezi wołyńskiej. Oświadczenie Kościołów o przebaczeniu i pojednaniu

Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta powiedział w TVN24, że „spotkanie jest finałem tego, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich w sprawie Wołynia. Chodzi o to, żeby to już więcej nas nie dzieliło”.