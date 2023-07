20 lat temu byliśmy w innym miejscu, wtedy na Wołyniu prezydent Aleksander Kwaśniewski, mając u boku prezydenta Leonida Kuczmę, mówił nie tylko o ofiarach, ale i sprawcach, o ideologii, która doprowadziła do „akcji antypolskiej”, o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów.

I do niego musimy znowu dojść, bez naciskania na Zełenskiego – zwłaszcza w czasie, gdy ważą się losy wielkiej wojny. W czasie tej wojny używa się słowa „ludobójstwo” wobec dokonywanych przez rosyjskich najeźdźców zbrodni wojennych – np. wymordowania kilkuset mieszkańców podkijowskiej Buczy w marcu zeszłego roku. Wołyń to była gigantyczna Bucza. Gest Zełenskiego daje nadzieję, że ukraińskie elity dojrzewają do zmierzenia się z faktami sprzed 80 lat.