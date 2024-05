22 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



- Udział osób negatywnie nastawionych do pomysłu zwiększa się w kolejnych grupach wiekowych (34% - osoby do 24 roku życia, 46% - osoby powyżej 50 lat). Częściej niż ogół respondentów możliwy wpływ Prezydenta na wybór komisarza w UE krytykują osoby po studiach wyższych (46%) oraz te, których dochody wynoszą od 5001 zł do 7000 zł netto (46%). Taką opinię wyraża częściej niż co drugi respondent (53%) z miast o wielkości 200 tys. – 499 tys. mieszkańców — komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 maja 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.