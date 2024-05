Jednak obawy przed utratą kontroli nad ziemią na rzecz obcego mocarstwa pokrzyżowały dojście transakcji do skutku, a ostatecznie ziemię wykupił norweski skarb. Jak twierdzi przedstawiciel teraz oferowanej działki, sprzedający najpierw zwrócili się do władz państwowych. Po tym jak jednak porozumienia nie osiągnięto, postanowili sprzedać grunt temu, kto złoży najkorzystniejszą ofertę.

- To naprawdę ostatnia możliwość, by nabyć posiadłość w Arktyce – ocenia w rozmowie z Bloombergiem reprezentujący sprzedających prawnik Per Kyllingstad, który dodaje że choć transakcja jest delikatna ze względów geopolitycznych, to nabywcy będą mogli wykorzystać grunt w dowolnych celach, jeśli tylko będą one mieściły się w granicach nałożonych przez Traktat Spitsbergeński.