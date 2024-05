Konkurs im. Lutosławskiego. Koreanka lepsza od Polaków

Powrót pracownika do "starej" pracy a zapis do PPK

W przypadku, gdy dana osoba była już wcześniej zatrudniona w tym podmiocie i wróciła do niego do pracy, przy ustalaniu okresu zatrudnienia wymaganego dla „zapisania” jej do PPK, trzeba uwzględnić także poprzednie 12 miesięcy. Uczestnika PPK, po jego powrocie do pracy, nie trzeba „zapisywać” ponownie do tego programu, chyba, że podmiot zatrudniający zmienił w międzyczasie instytucję finansową.