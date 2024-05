Cannes 2024: Coppola, Lanthimos i „Furioza. Saga Mad Max” powalczą o Złotą Palmę

Mocne wejście ma kino francuskie. Będą je reprezentowali m.in. Jacques Audiard („Emilia Perez”), Christophe Honore z historią Marcello Mastroianniego „Marcello mio”, Gilles Lellouche („L’Amour ouf”). W ostatniej chwili dołączył do konkursu film Michela Hazanaviciusa „La plus precieuse des marchandise”. W tej animowanej opowieści o wiejskiej kobiecie, która ratuje dziecko wyrzucone z transportu do obozu koncentracyjnego, swój udział ma również kinematografia polska.

W Cannes od kilku lat o swoją pozycję walczą kobiety. W blisko osiemdziesięcioletniej historii festiwalu ze Złotą Palmą wyjechały zaledwie trzy reżyserki. Jane Campion w 1993 roku wygrała festiwal „Fortepianem”. W 2020 roku triumfowała Francuzka Julia Ducournau nowoczesnym body horrorem „Titane”. A w roku ubiegłym za prawdziwe odkrycie festiwalu uznano „Anatomię upadku” Justine Triet. Zatrważająco mało jak na 76 edycji. W 2018 roku artystki, stojąc na canneńskich schodach, mówiły: „Jest nas tu dzisiaj osiemdziesiąt dwie. Tyle właśnie kobiet reżyserek weszło tymi schodami do Pałacu, począwszy od pierwszej edycji festiwalu. W tym samym czasie wspięło się na nie 1688 reżyserów mężczyzn”.



Cannes i kobiety

Obecny rok przynosi cztery konkursowe tytuły zrealizowane przez kobiety. Brytyjka Andrea Arnold w „Bird” wraca do dobrze znanych jej angielskich przedmieść, a Payal Kapadia z Indii – „All We Imagine As Light” – filmem o młodych kobietach usiłujących walczyć o prawo do własnego życia. Jest jego reżyserką, a także scenarzystką. O Złotą Palmę powalczą również Coralie Fargeat z „The Substance” i debiutantka Agathe Riedinger z „Diamant brut” – historią dziewiętnastolatki, która tęskniąc za sławą, idzie na casting do reality show. Dwie realizatorki dopełniają kontyngent francuskich twórców w konkursie głównym.

Ukłonem w stronę kobiet jest również skład głównego jury. Przewodniczy mu Greta Gerwig – aktorka i reżyserka wywodząca się z nowojorskiego nurtu mumblecore, dziś mocno zakorzeniona w Hollywood, twórczyni wielkiego sukcesu kasowego „Barbie”. W wyborze zwycięzców pomogą jej kolejne panie: Lily Gladstone nominowana w ostatnim roku do Oscara za rolę w „Czasie krwawego księżyca” Martina Scorsese, francuska gwiazda Eva Green, Nadine Labaki – libańska aktorka i reżyserka w 2018 roku wyróżniona w Cannes nagrodą jury za film „Kafarnaum”, i Ebru Ceylan, turecka fotografka i pisarka, współscenarzystka wielu filmów swojego męża Nuri Bilge Ceylana. Obok nich filmy będą oceniać: aktorzy Omar Sy i Pierfrancesco Favino oraz reżyserzy Hirokazu Kore-eda i Juan Antonio Bayona – autor głośnego w ostatnim roku „Śnieżnego bractwa”.

Cannes 2024 i pięć tysięcy dziennikarzy

Festiwal to nie tylko wyścig o Palmę. Ci, którzy pokazali interesujące propozycje, a nie zmieścili się w konkursie głównym, trafili do konkursu Un Certain Regard – często wylęgarni przyszłych gwiazd. To również sekcje „Tydzień krytyki” i „Piętnastka realizatorów” czy batalia studentów „Cinefondation”. To także pokazy specjalne. Bilety na pierwszą projekcję „Inwazji” Sergieja Łoźnicy skończyły się kilka minut po otwarciu zapisów. Własnym życiem żyją też ogromne targi filmowe.