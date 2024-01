O czym tak naprawdę jest film „Kos”?

W ostatnich latach nie mieliśmy powodów do zachwytów, jeśli chodzi o polskie kino historyczne – vide np. „Legiony” (2019), które rozczarowują. W tym miesiącu dostajemy aż dwa filmy historyczne: od 12 stycznia w kinach można oglądać „Powstańca 1863”, a od dziś dostępny jest „Kos”. Pierwszy z tytułów skupia się na autentycznej postaci księdza generała Stanisława Brzóski, jednego z najsłynniejszych dowódców powstania styczniowego, „Kos” zaś przedstawia genezę insurekcji kościuszkowskiej. Nie będę zgadywać, który z tytułów przyciągnie więcej widzów do kin, zachęcam jednak, by wybrać się na „Kosa”. Dlaczego?

Zacznijmy od tego, że film Pawła Maślony absolutnie zasłużenie podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał Grand Prix – Złote Lwy. Nagrody otrzymali też: Robert Więckiewicz za drugoplanową rolę męską, Aneta Brzozowska za charakteryzację i Piotr Kmiecik za montaż. Co więcej, reżysera filmu nagrodzili także dziennikarze akredytowani na festiwalu. A ostatnio Paweł Maślona został laureatem Paszportu „Polityki” w kategorii film za „zmysł ironii i odważne przełamywanie konwencji. Za gatunkową lekkość i wagę podjętej tematyki. Za ukazanie w filmie Polski właściwie nieznanej z podręczników historii – ku przestrodze”.

„Kos”, reż. Paweł Maślona (oficjalny zwiastun)



„Kos” ma wartki i przemyślany scenariusz (dodajmy, że debiutancki scenariusz Michała A. Zielińskiego nagrodzono w konkursie scenariuszowym Script Pro 2020), chwilami zabawne dialogi, niepozbawione gorzkiej ironii nawet z największych świętości (jak choćby z dewizy „Bóg, honor, ojczyzna”), a także ciekawe i wyraziście zagrane główne postaci. Choć budżet filmu wyniósł 22 mln zł, to nie jest superprodukcja, ale na pewno świetnie zrealizowane „historyczne kino akcji” – jak określiła tytuł Aneta Hickinbotham, producentka „Kosa”. I dodała: „Powiedziałabym, że to film z historią w tle. Opowiada o tym, co w Polsce działo się pod koniec XVIII wieku; sporo w nim faktów dotyczących Kościuszki, ale wszystko to jest wplecione w inną opowieść. Mimo że ten film osadzony jest w polskich realiach, to dotyka wielu ważnych, uniwersalnych kwestii. Poruszony w nim został temat pańszczyzny i niewolnictwa. Traktuje on o podziałach społecznych, o równości i wolności”.