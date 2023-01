W tym roku papierowe żonkile będą wręczane w Polsce po raz pierwszy także poza Warszawą. Akcja odbędzie się w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie. W każdym z tych miast Muzeum POLIN nawiązało współpracę z instytucjami, przy wsparciu których wolontariusze będą rozdawali 19 kwietnia żonkile.

Muzeum wyprodukuje też 150 tys. dodatkowych (poza wcześniej planowanymi 450 tys.) papierowych kwiatów, które trafią do gmin i organizacji żydowskich na całym świecie. Inicjatywę, z którą wyszedł prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wsparł Ronald S. Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.

Nabór wolontariuszy do akcji trwa do 13 lutego. Trzeba wypełnić formularz, który znajduje się na stronie muzeum polin.pl. Akcja „Żonkil” nawiązuje do działań podejmowanych przez jednego z ocalałych bojowników żydowskich z getta Marka Edelmana. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

W ramach całorocznego programu Muzeum POLIN „Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim” w kwietniu zostanie otwarta wystawa czasowa „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim”, której kuratorkami są prof. Barbara Engelking i Zuzanna Schnepf-Kołacz.