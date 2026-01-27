Z tego artykułu się dowiesz: Co zmieni umowa o wolnym handlu między UE a Indiami?

Jakie korzyści przyniesie ta umowa dla eksportu z UE?

Jakie zmiany w taryfach celnych przewiduje umowa między UE a Indiami?

Jakie są potencjalne zagrożenia i szanse związane z otwarciem indyjskiego rynku usług?

Jak proces ratyfikacji umowy o wolnym handlu będzie wyglądał po jej podpisaniu?

Przedstawiciele Unii Europejskiej i Indii podpisali w New Delhi wielką umowę o wolnym handlu, która tworzy rynek blisko dwóch miliardów konsumentów. – UE i Indie tworzą dziś historię, pogłębiając partnerstwo między największymi demokracjami na świecie. Stworzyliśmy strefę wolnego handlu, w której mieszka 2 miliardy ludzi, a obie strony zyskują gospodarczo. Wysłaliśmy światu sygnał, że współpraca przynosi wspaniałe rezultaty. A co najważniejsze, to dopiero początek – będziemy opierać się na tym sukcesie i rozwijać nasze relacje, aby były jeszcze silniejsze – mówiła w New Delhi Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE.

Reklama Reklama

Umowa podwoi eksport z UE do Indii. Zniknie 96 proc. ceł

Już obecnie UE i Indie wymieniają się towarami i usługami o wartości ponad 180 mld euro rocznie, co ma wpływ na blisko 800 tys. miejsc pracy w UE. Porozumienie to szansa na duże wsparcie handlu, który jest jedną z podstaw bezpieczeństwa gospodarczego UE, bo umowa, zgodnie z oczekiwaniami – ma podwoić eksport towarów z UE do Indii do 2032 r., eliminując lub obniżając cła o wartości 96,6 proc. eksportu towarów. Obniżki ceł pozwolą Indiom zaoszczędzić około 4 mld euro na cłach na produkty europejskie.

To największe otwarcie handlowe, na jakie Indie kiedykolwiek się zdecydowały. Zapewni przewagę konkurencyjną kluczowym unijnym sektorom przemysłowym i rolno-spożywczym. Bruksela podkreśla w komunikatach, że europejskie firmy dostaną uprzywilejowany dostęp do najludniejszego kraju na świecie (1,45 mld mieszkańców) oraz najszybciej rozwijającej się dużej gospodarki, której roczny PKB wynosi 3,4 bln euro.