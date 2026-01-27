Aktualizacja: 27.01.2026 11:14 Publikacja: 27.01.2026 10:49
Przedstawiciele Unii Europejskiej i Indii podpisali w New Delhi wielką umowę o wolnym handlu, która tworzy rynek blisko dwóch miliardów konsumentów. – UE i Indie tworzą dziś historię, pogłębiając partnerstwo między największymi demokracjami na świecie. Stworzyliśmy strefę wolnego handlu, w której mieszka 2 miliardy ludzi, a obie strony zyskują gospodarczo. Wysłaliśmy światu sygnał, że współpraca przynosi wspaniałe rezultaty. A co najważniejsze, to dopiero początek – będziemy opierać się na tym sukcesie i rozwijać nasze relacje, aby były jeszcze silniejsze – mówiła w New Delhi Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE.
Już obecnie UE i Indie wymieniają się towarami i usługami o wartości ponad 180 mld euro rocznie, co ma wpływ na blisko 800 tys. miejsc pracy w UE. Porozumienie to szansa na duże wsparcie handlu, który jest jedną z podstaw bezpieczeństwa gospodarczego UE, bo umowa, zgodnie z oczekiwaniami – ma podwoić eksport towarów z UE do Indii do 2032 r., eliminując lub obniżając cła o wartości 96,6 proc. eksportu towarów. Obniżki ceł pozwolą Indiom zaoszczędzić około 4 mld euro na cłach na produkty europejskie.
To największe otwarcie handlowe, na jakie Indie kiedykolwiek się zdecydowały. Zapewni przewagę konkurencyjną kluczowym unijnym sektorom przemysłowym i rolno-spożywczym. Bruksela podkreśla w komunikatach, że europejskie firmy dostaną uprzywilejowany dostęp do najludniejszego kraju na świecie (1,45 mld mieszkańców) oraz najszybciej rozwijającej się dużej gospodarki, której roczny PKB wynosi 3,4 bln euro.
– Ciężka praca się opłaca, handel korzystny dla wszystkich jest realny, a prawdziwe partnerstwo – w tym z moim odpowiednikiem, ministrem Piyushem Goyalem – jest zawsze warte wysiłku. Teraz nasz cel jest jasny: zapewnienie przedsiębiorstwom jak najszybszego czerpania wymiernych korzyści z tej umowy o wolnym handlu – mówił Maroš Šefčovič, komisarz do spraw handlu.
Indie przyznają niespotykane wcześniej obniżki ceł Unii Europejskiej. Cła na samochody stopniowo spadną ze 110 proc. dziś do zaledwie 10 proc., w ciągu dekady całkowicie zniesione będą cła. Znikną także cła sięgające 44 proc. na maszyny, 22 proc. cła na chemikalia i 11 proc. na produkty farmaceutyczne.
Ta umowa nie zagraża rolnikom, FTA zniesie lub obniży często zaporowe taryfy celne (średnio ponad 36 proc.) na eksport do Indii produktów rolno-spożywczych z UE. Indyjskie cła na wina spadną ze 150 proc. do 75 proc. w chwili wejścia w życie, a ostatecznie do 20 proc., 45-proc. cła na oliwę z oliwek znikną w ciągu pięciu lat, umowa zniesie nawet 50 proc. cła na przetworzone produkty rolne, jak chleb i wyroby cukiernicze.
Wspierany będzie eksport dla małych i średnich firm, powstaną specjalne punkty kontaktowe, które będą wspomagały mniejszych graczy informacjami o samej umowie FTA i będą pomagały w rozwiązywaniu problemów w skorzystaniu z niej.
Umowa chroni rolnictwo, zarówno w Indiach, jak i w UE. Produkty wrażliwe, jak wołowina, mięso drobiowe, ryż i cukier, są wyłączone z liberalizacji w umowie. Cały import z Indii będzie nadal musiał być zgodny z unijnymi normami zdrowia i bezpieczeństwa żywności.
Ważną częścią umowy jest nie tylko wymiana towarów, ale też usług. Tu jednak niektórzy ekonomiści wskazują na ryzyka np. dla rynku usług wspólnych, centrów usług profesjonalnych, które mogą być nieco obciążone konkurencją z Indii. Unijne firmy uzyskają uprzywilejowany dostęp do indyjskiego rynku usług, w tym sektora usług finansowych i transportu morskiego.
Umowa wymaga jeszcze zgody Rady i Parlamentu Europejskiego oraz ratyfikacji przez Indie. To zakończenie trwającego latami procesu – wprawdzie nie tak długiego jak rozmowy z Mercosurem, ale niewiele krótszego – bo rozmowy z przerwami toczyły się od 2007 r., z przerwą od 2013 r. do 2022 r. W październiku 2025 r. odbyła się ostatnia, aż 14. formalna runda negocjacyjna.
