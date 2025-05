Donald Trump: Chiny powinny otwierać swój rynek na USA

W poście opublikowanym tuż wcześniej Donald Trump zaapelował również do strony chińskiej o wycofanie się z własnych ceł. „Chiny powinny otwierać swój rynek na USA – to byłoby dla nich bardzo korzystne!!! Zamknięte rynki już nie działają!!!” – napisał wielkimi literami amerykański prezydent.

Rząd w Pekinie utrzymuje, że to nie on wyszedł z inicjatywą rozmów, ale zgodził się na nie na prośbę Białego Domu i postanowił wysłać do Genewy wicepremiera China He Lifenga po przeanalizowaniu „chińskich interesów oraz apeli amerykańskiego przemysłu i konsumentów”.

I tym razem chińskie władze zapowiedziały, że nie zamierzają ulec największej gospodarce świata. „Jeśli USA chcą rozwiązać problem poprzez negocjacje, muszą zmierzyć się z poważnymi negatywnymi skutkami jednostronnych ceł dla siebie i świata” – ostrzegło chińskie Ministerstwo Handlu.