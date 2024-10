Zakupy stanieją? 15 tys. małych sklepów chce więcej promocji i niższych cen

Eurocash „kontratakuje” wdrożył do tej współpracy wszystkie współpracujące z grupą 15 tys. sklepów, które reprezentują bardzo różne marki - sklepy spożywcze ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, jak i sklepy monopolowe Duży Ben, czy sklepy, które przejęły dzisiaj rolę kiosków, czyli InMedio.

Cel jest prosty, dzięki promocjom zawrócić klientów z drogi do dyskontów. To ten element przewagi, który do tej pory wykorzystywały bardzo sprawnie dyskonty. I to one są w tle całej rozmowy, bo na pytanie, czy pomysł pojawił się jako odpowiedź na wojnę cenową Lidla i Biedronki, Paweł Surówka, prezes Eurocash odpowiada, że wojna cenowa była pewnym katalizatorem – przyspieszyła decyzję o przejściu z fazy planowania do fazy utworzenia grupy zakupowej i pokazała, jaką wartość może taka grupa mieć. Ale sam pomysł powstał wcześniej, bo domagały się go… same sklepy, franczyzobiorcy sygnalizowali, że o ile każdy sobie ceni swoją sieć franczyzową, to mieli poczucie, że ani producenci, ani konsumenci nie widzą skali rynku tradycyjnego, właśnie przez jego rozproszenie. Pomogła digitalizacja, która pozwoliła na dodatkowe usieciowienie współprac.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Śniadanie drożeje. Masło w górę, jajek mało, następny może być chleb Ceny masła są bliskie rekordów, napędzane produkcją... serów. Coraz mniejsza liczba kur niosek sprawia, że niebawem wzrośnie konkurencja cenowa na rynku jaj. A słabe zbiory zboża w Europie oznaczają wzrost cen pszenicy i w efekcie – mąki i chleba.

- Jeszcze do niedawna sieci reprezentujące sklepy tradycyjne nie były w stanie jednoczyć się w ramach jednej grupy zakupowej, a jakiekolwiek wspólne zobowiązania były trudne do faktycznej realizacji na tak szeroką skalę. Jednak w ostatnich latach Grupa Eurocash bardzo mocno inwestowała w digitalizację sklepów niezależnych, aby z ich perspektywy zarządzanie sklepem było efektywne. Podłączyliśmy je do naszych systemów kasowych, takich jak np. Europlatforma. Oprócz tego w Grupie są sieci Lewiatan i Delikatesy Centrum, która są już w pełni zintegrowane. Dlatego dziś możemy negocjować warunki ofertowe i promocyjne z producentami i wdrażać je z detalistami we współpracujących z nami sklepami. Jesteśmy dużo bardziej wiarygodnym partnerem dla producentów i detalistów, bo możemy skutecznie egzekwować warunki, na które się umawiamy – mówi Paweł Surówka

Co to oznacza dla właścicieli małych sklepów?

Zdaniem Andrzeja Falińskiego, koncentracja to faktycznie jedyny dobry pomysł. - Sklepy muszą się organizować, bo inaczej dyskonty wypchną ich z rynku, ta wielka grupa zakupowa to chyba jedne wyjście, by utrzymać jakość i wykorzystać efekt skali, dostawać lepsze ceny – mówi mówi Andrzej Faliński, wiceprezes Forum Dialogu Gospodarczego.. Przy czym, jego zdaniem, prawdziwie niezależnych sklepów na rynku jest może 5 proc., a reszta należy do różnego rodzaju sieci partnerskich czy franczyzowych. - A jeśli kupują indywidualnie, to muszą tego zaprzestać, bo będą za drodzy i tego towaru nie sprzedają. Zupełnie niezależne sklepy obsługują dziś ok 5 proc. rynku FMCG – mówi ekspert, który 17 lat spędził w fotelu prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej wielki handel w Polsce.