Apetyt na duże zakupy jest największy od ponad dwóch lat. GUS podał nowe dane

Do poprawy nastrojów konsumentów w ostatnich miesiącach przyczyniała się przede wszystkim malejąca szybko inflacja, która pozostała daleko w tyle za tempem wzrostu płac. W styczniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (podmioty z co najmniej 10 pracownikami) zwiększyło się o 12,8 proc. rok do roku podczas gdy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji, wzrósł o 3,9 proc. To oznacza, że siła nabywcza przeciętnej płacy zwiększyła się o 8,6 proc. rok do roku, najbardziej od wiosny 2008 r. W kolejnych miesiącach wzrost płac prawdopodobnie nieco wyhamuje, a inflacja wkrótce przestanie opadać, a w II połowie roku niemal na pewno przyspieszy. Ale w ujęciu realnym wynagrodzenia wciąż będą rosły w bardzo szybkim tempie 5-6 proc. rok do roku. Nawet w warunkach rosnącej skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania – którą w wynikach badań nastrojów konsumentów również widać – paliwa do wzrostu konsumpcji nie zabraknie.

Do optymizmu gospodarstwa domowe skłania też zanik strachu przed bezrobociem. Składowa WWUK, która wyraża pewność zatrudnienia, w lutym akurat zmalała do -10 pkt z -7,7 pkt w styczniu, ale w ujęciu historycznym utrzymała się na wysokim poziomie.

Tym, co w wynikach badań koniunktury konsumenckiej może niepokoić, jest wzrost oczekiwań inflacyjnych. Obecnie ponad 40 proc. konsumentów uważa, że ceny w najbliższych 12 miesiącach będą rosły równie szybko lub szybciej niż w minionych 12 miesiącach. W grudniu ten odsetek był blisko 39 proc. W dużej mierze jest to jednak odzwierciedlenie wyraźnego spadku inflacji w ostatnich miesiącach. Wiosną 2022 r. stabilizacji inflacji lub jej przyspieszenia oczekiwało niemal 80 proc. konsumentów, choć wtedy inflacja była już powyżej 10 proc.