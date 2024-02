Pracownicy Kauflandu domagają się lepszych warunków. Grożą strajkiem

Sieć Kaufland niedawno informowała o tym, że przeznaczy 110 mln zł w skali roku na podwyżki, a kasjerzy w sklepach będą zarabiać minimum 4500 zł brutto (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia wynosi 4242 zł brutto). Związkowcy z działających w sieci związków – Jedność Pracownicza organizacja 002 oraz Solidarność uważają, że to jednak za mało i wspólnie wystosowały pismo do zarządu firmy, by płace wzrosły o 500 zł netto.

W Lidlu płacą lepiej

- W konkurencyjnej sieci Lidl Polska, będącej częścią grupy Schwarz (podobnie jak Kaufland Polska Markety) nastąpiła podwyżka pensji, co więcej obowiązuje tam system stażowy, który pozwala pracownikom z dłuższym okresem pracy zarabiać nawet kwotę 6000 zł brutto. Proponowana przez nas podwyżka zadowoliłaby pracowników Kauflandu z dłuższym stażem pracowniczym. Ponadto wśród pracowników istnieje zauważalna potrzeba większych stymulacji finansowych, aby utrzymać motywację i zaangażowanie w wykonywanych obowiązkach oraz zapobiec fluktuacji zwłaszcza doświadczonych pracowników - informuje zarząd Jedności Pracowniczej w Kaufland Polska Markety w wypowiedzi cytowanej przez serwis „Dla Handlu”.

Obecne podwyżki zaplanowane przez sieć Kaufland to od 150 do 300 złotych netto. Związkowcy krytykują tę decyzję i wskazują, że sugerowana przez nich kwota jest przez ankietowanych pracowników określana jako satysfakcjonująca. Jedność Pracownicza zauważa także, że obecne zarobki pracowników sklepów są w dużej mierze uzależnione także od premii uznaniowych, dodatku lokalizacyjnego w dużych ośrodkach miejskich i dodatku frekwencyjnego. Brak zgody Kaufland Polska Markety na sugerowane przez związki podwyżki oznacza, że związkowcy podejmą dalsze przewidziane w sporach z pracodawcą kroki, co sugerują zarówno NSZZ Solidarność, jak Jedność Pracownicza.

OPZZ idzie na zwarcie w sieci Kaufland

Z kolei trzecia organizacja związkowa w sieci Kaufland, OPZZ, nie zamierza się patyczkować i po strajku ostrzegawczym, który najwyraźniej nie przekonał zarządu firmy do ustępstw, szykuje się do strajku generalnego.