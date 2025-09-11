Europejczycy mają poczucie, że dostęp do niektórych usług jest trudniejszy w porównaniu z poprzednim pokoleniem. Przede wszystkim – do stałej pracy, co zauważa 53 proc. ankietowanych, najczęściej Włochów (65 proc.) i Greków (63 proc.) i tylko 44 proc. Polaków. Na warunki mieszkaniowe i dostęp do lokum narzeka 45 proc. Europejczyków: o dziwo, tylko 31 proc. Polaków i aż 56 proc. Greków i Niemców. Natomiast na kłopoty ze służbą zdrowia zwraca uwagę 42 proc. ankietowanych – 50 proc. Francuzów i Włochów i 38 proc. Polaków.

Utrzymuje się przekonanie, że przyszłe pokolenia będą miały kłopoty z zatrudnieniem, mieszkaniami i opieką zdrowotną. 61 proc. Europejczyków zwraca uwagę na problem z pracą: 73 proc. Francuzów i Włochów, a także 50 proc. Polaków. Problem mieszkaniowy widzi 59 proc. ankietowanych, najczęściej Francuzów oraz Włochów i tylko 47 proc. Polaków. W dobrą opiekę zdrowotną nie wierzy 53 proc. badanych Europejczyków, głównie Francuzów (70 proc.) i znów 44 proc. Polaków.

W niektórych krajach sytuacja znacznie się pogorszyła

„Jest wokół ciebie wiele, kilka lub wcale osób, które znajdują się w niestabilnej sytuacji finansowej": w sąsiedztwie potwierdza to 39 proc., w pracy – 30 proc., w rodzinie i wśród bliskich przyjaciół – 27 proc. Szczególnie widoczne jest to w Południowej i Wschodniej Europie, zwłaszcza w Rumunii i Grecji (w sąsiedztwie odpowiednio 59 i 55 proc.). Odpowiedzi Polaków: w sąsiedztwie – 47 proc., w pracy – 33 proc., w rodzinie i wśród bliskich przyjaciół – 28 proc.

Odsetek pracowników w Europie, których dochody nie pozwalają im na pokrycie wszystkich wydatków, utrzymuje się na bardzo niepokojącym poziomie: dotyczy prawie jednego na trzech badanych. Sytuacja poprawia się nieznacznie we wszystkich krajach europejskich, ale odsetek Europejczyków, którzy nie są w stanie poradzić sobie z wydatkami, pozostaje wszędzie wysoki, szczególnie w Mołdawii (56 proc.), Grecji (43 proc.), Portugalii (43 proc.) i Serbii (41 proc.). W Polsce jest to 18 proc.

Ponad połowa Europejczyków znalazła się ostatnio w trudnej sytuacji finansowej: 51 proc. musiało prosić o pomoc krewnych, aby przetrwać. Dotyczy to zwłaszcza Niemiec, Grecji, Polski i Rumunii. W 65 proc. przypadków dotyczyło to braku możliwości organizowania wyjść rodzinnych lub zajęć rekreacyjnych – zwłaszcza w Grecji (79 proc.) i Rumunii (74 proc.). W Polsce ten odsetek wynosił 56 proc.