Badanie IPSOS przeprowadzono w 10 krajach, oprócz Polski, w Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Serbii, Mołdawii i we Włoszech.
W Grecji i Mołdawii odsetek osób uważających, że znajdują się w niepewnej sytuacji, utrzymuje się na bardzo alarmującym poziomie (odpowiednio 46 i 45 proc.). W Polsce ze stwierdzeniem „nie musisz zwracać uwagi na swoje codzienne wydatki” zgadza się 21 proc. ankietowanych, 60 proc. wybrało odpowiedź „dasz sobie radę, ale musisz być ostrożny”, zaś 19 proc. uważa, że nieoczekiwany wydatek może zachwiać ich budżetem.
Według osób, określających swoją sytuację jako niepewną, główną tego przyczyną są niewystarczające dochody. Tak uważa 70 proc. ankietowanych. To nieco mniej niż w badaniu ubiegłorocznym, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 72 proc. Nieoczekiwane lub duże wydatki podało w tym roku jako przyczynę 33 proc., problem ze zdrowiem fizycznym (choroba, niepełnosprawność itp.) – 19 proc., zaś nadmierne zadłużenie – 17 proc.
W Polsce niewystarczające dochody uznało za główną przyczynę niepewności 59 proc. ankietowanych – o 9 pkt proc. mniej niż w ubiegłym roku i najmniej spośród objętych badaniem krajów. Najwięcej takich odpowiedzi udzielono w Rumunii (77 proc.) i we Włoszech (76 proc.).
W naszym kraju mniej było też niepewności spowodowanej nieoczekiwanymi lub dużymi wydatkami (26 proc., znów najmniej). Tu rekordzistami byli Rumuni (41 proc.) i Francuzi (38 proc.).
Polacy mają też mniejsze niż przed rokiem problemy ze zdrowiem (29 proc.), choć tu lepiej jest w większości krajów. Tylko Niemcy bardziej narzekali na zdrowie (30 proc.). Najzdrowsi byli Włosi – 12 proc. odpowiedzi.
Większym niż rok temu problemem Polaków jest nadmierne zadłużenie – taką odpowiedź wskazało 25 proc. ankietowanych. Wyprzedzili nas tylko Brytyjczycy – 29 proc. Najmniejsze kłopoty z zadłużeniem mają Włosi – 10 proc. odpowiedzi.
Problem utrzymującej się niepewności dostrzega 43 proc. ankietowanych Europejczyków. To ryzyko jest zauważane szczególnie przez Włochów: 17 proc. uważa je za bardzo wysokie, 45 proc. – za raczej wysokie. Polacy są większymi optymistami – nasze odpowiedzi to odpowiednio 10 i 30 proc. Natomiast przyszłość najjaśniej widzą Brytyjczycy: tylko 7 proc. uważa ryzyko niepewnej sytuacji za wysokie, a 23 proc. – za raczej wysokie.
Europejczycy mają poczucie, że dostęp do niektórych usług jest trudniejszy w porównaniu z poprzednim pokoleniem. Przede wszystkim – do stałej pracy, co zauważa 53 proc. ankietowanych, najczęściej Włochów (65 proc.) i Greków (63 proc.) i tylko 44 proc. Polaków. Na warunki mieszkaniowe i dostęp do lokum narzeka 45 proc. Europejczyków: o dziwo, tylko 31 proc. Polaków i aż 56 proc. Greków i Niemców. Natomiast na kłopoty ze służbą zdrowia zwraca uwagę 42 proc. ankietowanych – 50 proc. Francuzów i Włochów i 38 proc. Polaków.
Utrzymuje się przekonanie, że przyszłe pokolenia będą miały kłopoty z zatrudnieniem, mieszkaniami i opieką zdrowotną. 61 proc. Europejczyków zwraca uwagę na problem z pracą: 73 proc. Francuzów i Włochów, a także 50 proc. Polaków. Problem mieszkaniowy widzi 59 proc. ankietowanych, najczęściej Francuzów oraz Włochów i tylko 47 proc. Polaków. W dobrą opiekę zdrowotną nie wierzy 53 proc. badanych Europejczyków, głównie Francuzów (70 proc.) i znów 44 proc. Polaków.
„Jest wokół ciebie wiele, kilka lub wcale osób, które znajdują się w niestabilnej sytuacji finansowej": w sąsiedztwie potwierdza to 39 proc., w pracy – 30 proc., w rodzinie i wśród bliskich przyjaciół – 27 proc. Szczególnie widoczne jest to w Południowej i Wschodniej Europie, zwłaszcza w Rumunii i Grecji (w sąsiedztwie odpowiednio 59 i 55 proc.). Odpowiedzi Polaków: w sąsiedztwie – 47 proc., w pracy – 33 proc., w rodzinie i wśród bliskich przyjaciół – 28 proc.
Odsetek pracowników w Europie, których dochody nie pozwalają im na pokrycie wszystkich wydatków, utrzymuje się na bardzo niepokojącym poziomie: dotyczy prawie jednego na trzech badanych. Sytuacja poprawia się nieznacznie we wszystkich krajach europejskich, ale odsetek Europejczyków, którzy nie są w stanie poradzić sobie z wydatkami, pozostaje wszędzie wysoki, szczególnie w Mołdawii (56 proc.), Grecji (43 proc.), Portugalii (43 proc.) i Serbii (41 proc.). W Polsce jest to 18 proc.
Ponad połowa Europejczyków znalazła się ostatnio w trudnej sytuacji finansowej: 51 proc. musiało prosić o pomoc krewnych, aby przetrwać. Dotyczy to zwłaszcza Niemiec, Grecji, Polski i Rumunii. W 65 proc. przypadków dotyczyło to braku możliwości organizowania wyjść rodzinnych lub zajęć rekreacyjnych – zwłaszcza w Grecji (79 proc.) i Rumunii (74 proc.). W Polsce ten odsetek wynosił 56 proc.
28 proc. Europejczyków musiało zrezygnować z posiłku, mimo że byli głodni, z powodu swojej sytuacji finansowej. Ale najczęściej problemem była niemożność ogrzania mieszkania (40 proc. odpowiedzi).
Co trzeci rodzic twierdzi, że nie był w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich dzieci – głównie w Mołdawii i Grecji (po 48 proc.). Dotyczyło to również mocno Polski (34 proc.).
Wielu Europejczyków ostatnio stanęło w obliczu trudnej sytuacji ze względu na swoją kondycję finansową: 66 proc. Greków, 58 proc. Rumunów i aż 48 proc. Polaków. A co piąty Europejczyk twierdzi, że nie jest w stanie związać końca z końcem. Najbardziej niepokojąca i alarmująca sytuacja jest w Grecji (33 proc.) i Mołdawii (31 proc.). W przypadku Polski jest to 14 proc. Na odkładanie dużych sum może sobie pozwolić 6 proc. ankietowanych: 16 proc. Brytyjczyków i tylko 4 proc. Polaków. A niewielkich: 37 proc., w tym 47 proc. Francuzów i 43 proc. Polaków.
47 proc. Europejczyków martwiłoby się o swoją sytuację finansową, gdyby musieli pomagać swoim dzieciom. Dotyczy to aż 64 proc. Greków i 44 proc. Polaków.
43 proc. badanych martwi się również o zapłacenie rachunków pod koniec miesiąca. Tu znów na czele są Grecy (55 proc.). W przypadku Polski jest to 39 proc. ankietowanych.
Młodzież francuska, niemiecka, włoska i grecka zmaga się ze stresem. Z ufnością patrzą w przyszłość zwłaszcza młodzi Rumuni (60 proc.) i tylko 33 proc. Polaków. Lęk okazują zwłaszcza Francuzi (50 proc.), ale i Polacy (48 proc.).
44 proc. młodych Europejczyków nie jest zadowolonych ze swoich warunków mieszkaniowych, zwłaszcza Greków – 56 proc. Niezadowolonych młodych Polaków jest 38 proc. Opiekę zdrowotną źle ocenia 39 proc. ankietowanych, znów szczególnie Greków (54 proc.) – i 42 proc. Polaków.
Młodzi Europejczycy mają trudności w dostępie do niektórych dóbr ze względu na swoją sytuację finansową. To przede wszystkim kwestie kupowania towarów lub płacenia za działalność kulturalną i rekreacyjną, szczególnie w Grecji – zwraca na to uwagę 68 proc. ankietowanych. W Polsce – 42 proc.
52 proc. studentów deklaruje, że żyje w trudnej sytuacji. W niektórych krajach odsetek ten osiąga alarmujący poziom – w Grecji aż 68 proc. W Polsce zwraca na to uwagę 53 proc. ankietowanych.
Na płatną pracę decyduje się 35 proc. studentów: najwięcej w Polsce (59 proc.), najmniej w Grecji (11 proc.). Nic dziwnego, że aż 65 proc. greckich studentów musi prosić o pomoc z obawy przed popadnięciem w niepewność ekonomiczną. Dotyczy to 52 proc. polskich studentów.
Na kredyty studenckie decyduje się 22 proc. młodych Europejczyków: aż 52 proc. Brytyjczyków, tylko 13 proc. Polaków.
A co z pracą dla młodych Europejczyków? Wielu nie może utrzymać się z pochodzących z niej dochodów. W przypadku 24 proc. nie zapewnia ona finansów na codzienne potrzeby, a 27 proc. – nie odpowiada poziomowi wykształcenia lub wyszkolenia.
Nic zatem dziwnego, że zdrowie psychiczne przynajmniej jednego na pięciu młodych Europejczyków jest dziś problematyczne pod względem stresu, snu lub epizodów smutku. W ciągłym napięciu lub stresie żyje 27 proc.: najwięcej Greków (34 proc.). Dotyczy to 23 proc. Polaków. Kłopoty ze snem ma 24 proc. młodych: 37 proc. Mołdawian i 14 proc. Polaków. Nieszczęśliwych lub popadających w depresję jest 25 proc. młodych Greków i 19 proc. Polaków.
