Lombardów przybywa w Polsce, radzą sobie coraz lepiej. To zły znak

Podobnie widzą to ekonomiści. – Klienci lombardów to najczęściej osoby, które nie korzystają z oferty banków, ponieważ albo nie mogą wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową (co może wynikać np. z zatrudnienia w szarej strefie), albo czują się niekomfortowo w sformalizowanej instytucji, jaką jest bank – mówi prof. Jacek Tomkiewicz, dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego.

– Pamiętajmy również, że pierwsze dwa kwartały 2023 r. to recesja w naszej gospodarce i realny spadek dochodów. Zawsze w warunkach inflacji najwolniej indeksowane są najniższe płace, ponieważ osoby, które je otrzymują, mają najsłabszą pozycję przetargową, więc – kolokwialnie mówiąc – są ostatni w kolejce do podwyżek. Realny spadek niskich płac był więc wyjątkowo dotkliwy, a to właśnie taka grupa społeczna jest najczęściej klientem lombardów – dodaje.

Podkreśla, że ostatnie 30 lat to również stały wzrost gospodarczy przy umiarkowanych cenach elektroniki, sprzętów domowych itp. – Nasza realna pensja liczona w liczbie telewizorów, które mogę miesięcznie kupić, wielokrotnie wzrosła. W konsekwencji w naszych domach nagromadziło się wiele sprzętu – od telewizorów, przez smartfony i laptopy. W warunkach spowolnienia wzrostu i inflacji okazało się, że można podtrzymać bieżącą konsumpcję, ponieważ jest co zastawić – mówi prof. Jacek Tomkiewicz.

Nowe obowiązki

Od 7 stycznia 2024 r. obowiązują dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Regulacje te zostały wprowadzone ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że nie nadzoruje lombardów i nie prowadzi w tym zakresie czynności analitycznych. – Uprawnienia KNF względem lombardów sprowadzają się wyłącznie do prowadzenia rejestru i podejmowania związanych z tym czynności techniczno-materialnych, polegających na ocenie spełniania ustawowych wymogów formalnych uprawniających do wpisania danego podmiotu do rejestru – pisze Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF.