Czytaj więcej Gospodarka Doganiamy Japonię, ale jak przedłużyć złoty wiek Na demografię nie ma co liczyć, na rzesze migrantów zarobkowych też nie. Jeśli chcemy dalej gonić...

PKB per capita, liczony według parytetu siły nabywczej, to bodaj najpopularniejsza, ale jednak tylko jedna z miar dobrobytu kraju. Zwraca się uwagę m.in. na to, że to tylko średnia „urobku” gospodarki w przeliczeniu na mieszkańca, bez analizy, jak jest on rozdystrybuowany w społeczeństwie czy regionalnie. Dość zauważyć, że o ile w 2023 r. region warszawski był pod tym względem na poziomie o ponad połowę wyższym od unijnej średniej, o tyle np. województwa lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie – niemal o połowę poniżej tej średniej. Co ciekawe, jednocześnie Polacy od lat wyróżniają się na tle średniej unijnej pod względem subiektywnego poczucia szczęścia. W 2023 r. wyprzedzało nas, i to lekko, tylko pięć krajów: Finlandia, Belgia, Austria, Rumunia i Słowenia.