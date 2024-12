Reuter opisuje przykłady niemieckich emerytów, którzy przeprowadzili się ze wschodnich Niemiec na Węgry właśnie z powodu niskich kosztów życia. Ale nie tylko.

W kraju, przy ogromnym napływie imigrantów coraz częściej czuli się „obywatelami II kategorii”. Niemiecki emeryt, Andre Iwan razem z żoną wybrali Węgry jeszcze w 1998 roku. Wtedy kupili kawałek ziemi w Szolosgyorok nad Balatonem, które było za czasów komunizmy miejscem, gdzie spotykali się Niemcy z obu stron muru berlińskiego. Potraktował to jako inwestycję z bardzo dalekimi planami, że może jednak będzie to dobre miejsce na wakacyjne wyjazdy w przyszłości. I przez lata tak było.

Aż do 2024 roku kiedy trudna sytuacja gospodarcza Niemiec skłoniła ich do wyprowadzki do kraju, gdzie jest taniej. I dotyczy to tak kosztów życia, jak i mieszkania. A ponieważ Andre Iwan jest majstrem budowlanym, to w Szolosgyorok postawił dom.

Krytyka polityki migracyjnej

— Od czasów polityki Angeli Merkel, która pozwoliła na inwazję imigrantów w 2015 roku sytuacja pogarszała się z roku na rok. Czuliśmy, że żyjemy tylko po to, aby pracować i wydawać wszystkie pieniądze — mówił Reuterowi Andre Iwan. Jego zdaniem w Niemczech, zwłaszcza w biedniejszej , wschodniej części kraju, poziom życia gwałtownie się pogarsza, a rząd nie jest w stanie kontrolować sytuacji imigracyjnej.

— Tymczasem rząd w Berlinie nadal utrzymuje, że imigranci są niezbędni — mówi Andre Iwan.