Poprawa nastrojów w Niemczech, ale gospodarka w recesji

Wskaźnik klimatu do interesów zwiększył się w październiku do 86,5 pkt z 85,4 we wrześniu. Analitycy ankietowani przez Reutera spodziewali się 85,6 pkt. To pierwszy wzrost po czterech miesiącach spadku. Firmy były bardziej zadowolone z bieżącej sytuacji, oczekiwania były większe, ale zabarwione sceptycyzmem. Niemiecka gospodarka przestała na razie kurczyć się — podkreślił szef instytutu, Clemens Füst.

W przemyśle nie było kontynuacji tendencji spadkowej, bo oczekiwania były wyraźnie mniej pesymistyczne. Firmy oceniały jednak bieżącą sytuację w biznesie jako znacznie gorszą. Głównym problemem pozostaje brak zamówień. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych zmalało o 1,2 pkt proc. do 76,5 proc., a ten poziom jest znacznie poniżej długoterminowej średniej 83,4 proc.

W sektorze usług wskaźnik klimatu do interesów wrósł do dodatniej strefy. Firmy były wyraźnie bardziej zadowolone z bieżącej sytuacji, lekko wzrosły oczekiwania. Nastroje. poprawiły się zwłaszcza w logistyce, turystyce i IT. W handlu doszło do małego wzrostu wskaźnika. Poprawiły się oczekiwania na niskim poziomie, ale firmy były mniej zadowolone z bieżącej sytuacji.

W budownictwie klimat do interesów pogorszył się z powodu bardziej pesymistycznych oczekiwań firm. Bieżącą sytuację oceniły jednak jako nieco lepszą — stwierdził instytut z Monachium w swej ocenie.