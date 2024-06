Pomimo tego eksport obrabiarek z Republiki Korei do Rosji był kontynuowany. Od 1 marca 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Hanwha Precision Machinery (południowokoreański producent zautomatyzowanych systemów produkcyjnych i maszyn do cięcia metalu) dostarczył do Moskwy towary o wartości 13,7 mln dolarów.

W listopadzie 2023 r Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na prawie 200 firm. Wśród nich znalazł się IPK Finval JSC, rosyjski importer sprzętu Hanwha. Następnie południowokoreańska firma, która wcześniej była zagrożona wtórnymi sankcjami, ponieważ znaczna część dostaw do rosyjskich przedsiębiorstw objętych ograniczeniami (na przykład zbrojeniowych - Titan-Barricades lub Marine Underwater Weapons - Gidropribor), została zmuszona do zerwania współpracy z rosyjskimi klientami.

Na początku tego roku południowokoreańskie ministerstwo handlu, przemysłu i energii dodało 682 rodzaje towarów do listy kontrolnej eksportu dostaw do Rosji i Białorusi. Na liście znajduje się ciężki sprzęt budowlany, akumulatory, części zamienne do samolotów i precyzyjne obrabiarki.