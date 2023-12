Ukraina ustępuje Austrii. To cena za zgodę na 12 pakiet sankcji przeciw Rosji

8 września Komisja Europejska doprecyzowała zasady stosowania sankcji obowiązujące już w 2022 roku, zgodnie z którymi wjazd do krajów UE samochodami osobowymi zarejestrowanymi w Rosji będzie traktowany jako import zabroniony. Do kategorii towarów zabronionych zaliczają się także kosmetyki, chemia gospodarcza, pasty do zębów, mydła, buty, odzież, smartfony, aparaty fotograficzne i inne rzeczy (w sumie ponad 160 pozycji).

Diamentowy szlaban i paczki do kontroli

Późniejsza wersja wyjaśnienia KE stwierdza, że ​​w przypadku towarów budzących „drobne obawy” co do obejścia sankcji, takich jak artykuły higieny osobistej i odzież noszona przez podróżnego lub w jego bagażu osobistym i „wyraźnie przeznaczonych wyłącznie do użytku osobistego”, „właściwe krajowe władze muszą w dalszym ciągu stosować zakaz w sposób proporcjonalny i rozsądny.”

Tym co 12 pakiet wprowadza po raz pierwszy od rosyjskiej agresji na Ukrainę jest zakaz eksportu rosyjskich diamentów od 1 stycznia. Ponadto pułap cen ropy (przyjęty rok temu na poziomie 60 dolarów za baryłkę) zostanie zaostrzony ze względu na jego „powszechne obchodzenie”.

Niemieckie służby celne już uprzedziły, że sankcje dotyczą także prezentów: jeśli w przesyłce znajdzie się papier, biżuteria, perfumy lub inne towary podlegające ograniczeniom, zostaną one skonfiskowane. Dotyczy to także paczek, które będą wysłane z Rosji do krajów Unii. Mogą być otwierane i konfiskowane.

Rosyjskie służby celne potwierdziły ryzyko zajęcia prezentów wysyłanych do Europy. „Ponieważ wszystkie kraje UE przyjmą te sankcje, środki te mogą zastosować inne służby celne krajów Wspólnoty” – cytuje komunikat rosyjskich celników gazeta RBK.

Kreml domaga się zniesienia sankcji, nazywając je „nieskutecznymi, nielegalnymi i ingerującymi w same kraje europejskie”.