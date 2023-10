Jest następca komisarza Timmermansa. "Kontrowersyjny kandydat"

Były minister spraw zagranicznych Niederlandów będzie się cieszył nowym fotelem i teką komisarza ds. klimatu do końca kadencji Komisji, czyli do 31 października 2024 r. W KE zajmie miejsce innego Holendra, Fransa Timmermansa, który zrezygnował z fotela, by startować w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Wopke Hoekstra pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Niderlandów od 2022 roku. Niedawno, składający się z aż czterech partii, rząd koalicyjny upadł jednak z powodu braku porozumienia w sprawie polityki migracyjnej.

Hoekstra jest doświadczonym graczem w Brukseli: w latach 2017-2022 był ministrem finansów Holandii, reprezentował swój kraj w negocjacjach dotyczących odbudowy finansowej UE po pandemii. Zdobył wtedy, jak pisze portal Euronews, reputację jednego z najgłośniejszych krytyków wspólnych obciążeń fiskalnych, przekonując grupę tak zwanych "oszczędnych" krajów do sprzeciwu wobec emisji wspólnego długu w postaci "obligacji koronowych".

Jest to na tyle zaskakująca nominacja, że gdy została ona ogłoszona w sierpniu (dziś Hoekstra oficjalnie objął to stanowisko), grupa Socjalistów i Demokratów (S&D) w Parlamencie Europejskim zgłosiła swoje roszczenia do teki klimatycznej, opisując Hoekstrę jako "kontrowersyjnego", co było odniesieniem do jego postawy podczas kryzysu związanego z Covid-19. – "Aby uzyskać poparcie naszej Grupy, każdy kandydat na komisarza musi udowodnić ponad wszelką wątpliwość swoje przywiązanie do europejskich wartości, takich jak solidarność jako kamień węgielny naszej Unii" – napisała grupa Socjalistów i Demokratów, cytowana przez Euronews.