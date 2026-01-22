Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Donald Trump dał sygnał do kupowania akcji. Udany start notowań na GPW

Mocna wczorajsza sesja na Wall Street, wzrosty w Azji i udany start notowań w Europie. Donald Trump wystąpieniem w Davos wlał nadzieje w serca inwestorów.

Publikacja: 22.01.2026 09:57

Donald Trump dał sygnał do kupowania akcji. Udany start notowań na GPW

Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Przemysław Tychmanowicz

Wczoraj oczy wszystkich inwestorów zwrócone były na Davos, gdzie miał przemawiać amerykański prezydent Donald Trump. Wydarzenie to nabrało szczególnej wagi po ostatnich wypowiedziach Trumpa odnośnie do ceł i wątku Grenlandii. Trump „nie zawiódł”. Zgodnie z oczekiwaniami jego wystąpienie zmieniło optykę rynkową o 180 stopni co widać także na początku czwartkowej sesji na GPW. Wczorajsze wystąpienie Trumpa odbywało się po zakończeniu handlu w Europie, więc inwestorzy na Starym Kontynencie mają okazję na reakcję dopiero dzisiaj.

W Davos Donald Trump puszcza oko do inwestorów 

Reakcja jest optymistyczna. Już na starcie notowań WIG20 zyskiwał 1 proc. wracając tym samym w okolice 3300 pkt. Kolor zielony zawitał także w segmencie średnich i małych spółek, chociaż nie był on aż tak wyrazisty. „Misie” zyskiwały około 0,7 proc. Wczoraj powiało optymizmem również na Wall Street. Indeks S&P 500 urósł prawie 1,2 proc. podobnie, jak Nasdaq. Tak, jak zostało to wspomniane, pretekstem do wzrostów był zwrot, nie pierwszy zresztą, w narracji Donalda Trumpa.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump porozumiał się z sekretarzem generalnym NATO ws. Grenlandii? „To absurd”

– Przemówienie miało wystarczająco pozytywny wydźwięk, aby odwrócić sentyment na wielu rynkach, które od tego momentu rozpoczęły próby odrabiania strat z wcześniejszych godzin handlu. Trump uspokajał inwestorów, deklarując brak zamiaru użycia siły w dążeniu do przejęcia kontroli nad Grenlandią.  Po wystąpieniu prezydent Trump spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Jak poinformowano, rozmowy miały produktywny charakter, a strony miały wypracować wstępne ramy porozumienia dotyczącego przyszłości Grenlandii. Dodatkowo pojawiła się informacja, że planowane na 1 lutego cła w wysokości 10 proc. nie zostaną nałożone na kraje, które wysłały swoich żołnierzy na Grenlandię. Na szczegóły ewentualnego porozumienia rynek będzie musiał jednak jeszcze poczekać – wskazuje Michał Kozak z DI Xelion.

Na razie to jednak wystarczyło, aby uspokoić rynkowe nastroje. Ich poprawę widać było także w Azji. Świetnie zachowywał się przede wszystkim Nikkei225, który urósł ponad 1,7 proc. Błysnął także Kospi, który zyskał niecałe 0,9 proc.

Reklama
Reklama

Co dzisiaj czeka nas w kalendarzu? – Dziś w kraju GUS opublikuje baterię ważnych danych za grudzień – o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz o inflacji PPI. Dodatkowo, najnowszych informacji o kondycji polskiego. W Europie skupimy się na wstępnych danych o koniunkturze konsumenckiej w strefie euro w styczniu.  W Stanach Zjednoczonych poznamy kolejny odczyt PKB w 3q25, który według wstępnego szacunku wzrósł o 4,3 proc. q/q saar. Ponadto zostaną opublikowane dane o inflacji PCE i bazowej PCE za październik i listopad oraz o wydatkach i dochodach Amerykanów w listopadzie wraz z zaległymi danymi za październik – wyliczają ekonomiści PKO BP.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Donald Trump
Czy kolejny wzrostowy sezon wyników kwartalnych zadowoli Wall Street?
Giełda
Czy kolejny wzrostowy sezon wyników kwartalnych zadowoli Wall Street?
Na giełdach odżyły obawy o wojnę handlową
Giełda
Na giełdach odżyły obawy o wojnę handlową
WIG20 z cichym rekordem hossy
Giełda
WIG20 z cichym rekordem hossy
Rekord Nikkei po zapowiedzi przedterminowych wyborów w Japonii
Giełda
Rekord Nikkei po zapowiedzi przedterminowych wyborów w Japonii
WIG20 utknął pod szczytem
Giełda
WIG20 utknął pod szczytem
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama