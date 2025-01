Mimo obiecującego startu poniedziałkowej sesji zachowawcza postawa kupujących szybko sprowadziła indeks WIG20 w okolice poziomu, z którego wystartował. Przed południem główny wskaźnik notowany był zaledwie 0,2 proc. nad kreską. Na korzyść krajowych inwestorów przemawiają pozytywne nastroje panujące na pozostałych rynkach akcji, na których więcej do powiedzenia mają kupujący. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła poniedziałkowe notowania na plusach, ale zasięg zwyżek nie wygląda jak na razie zbyt imponująco. Biorąc pod uwagę rangę wydarzeń, które nastąpią w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin giełdy zachowują się względnie stabilnie. Oczy inwestorów są dziś skierowane za ocean, gdzie zaplanowano zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47 prezydenta USA. Można oczekiwać, że pierwsze decyzje nowego prezydenta po przejęciu władzy dostarczą sporo emocji rynkom zwłaszcza, że nie można wykluczyć niespodzianek. Ostatnie dni i liczne spekulacje w odniesieniu do planów nowej administracji pokazały, że niczego nie można być do końca pewnym. Tyle, że nie zdążymy się o tym przekonać jeszcze przed zamknięciem poniedziałkowej sesji w Warszawie. Warto też zauważyć nieobecność amerykańskich inwestorów, którzy z uwagi na święto państwowe dziś mają dzień wolny od handlu.

W Warszawie Pepco liderem zwyżek, rajd CD Projektu trwa

Na krajowym parkiecie w segmencie największych spółek wzrostom przewodzą drożejące o ponad 4 proc. akcje Pepco, które wróciły do łask po zeszłotygodniowej wyprzedaży. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery JSW i Orlenu , co przekłada się na niemal równie efektowne zwyżki kursów. Dobra passę kontynuują walory CD Projektu, drożejąc już piątą sesję z rzędu, co przełożyło się na najwyższy od blisko czterech lat kurs. Natomiast na drugim biegunie są lekko przecenione akcje banków i KGHM.

Pozytywne nastroje zdominowały handel w segmencie spółek o mniejszej kapitalizacji, gdzie wyraźnie przeważa kolor zielony. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się akcje Adiuvo, które mocno drożeją już czwartą sesję z rzędu. Tym razem zwyżka sięga aż 40 proc.